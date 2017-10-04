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Шымкент
В Шымкенте прямо в автомобиле скорой помощи умер 10-летний мальчик
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едридмадрид 04 Октября 2017 в 14:00:33
3 октября примерно  в 20:00 в  дежурную часть  Енбекшинского ОП УВД поступил сообщения от работников скорой медицинской службы о том, что по дороге в больницу скончался несовершеннолетний  мальчик.

«Выехавшие на место происшествия полицейские установили что, несовершеннолетний  житель города Шымкент 2000 года рождения находился в квартире в одном из микрорайонов, где произошел пожар. В  результате  10-летний мальчик отравился  от  угарного газа. Соседи вызвали пожарную и скорую помощь», ― рассказали в полиции

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Доведение до самоубиство». Назначены ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.  

http://newtimes.kz/proisshestviya/item/60087-v-shymkente-zaveli-delo-o-dovedenii-do-samoubijstva-10-letnego-malchika
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zhycie est 04.10.2017 в 18:32:38   # 634886
Да не отравился он. В школу не пошёл, порезался, открыл газ. Откачивали на месте, не откачали.
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  Рамзес 04.10.2017 в 18:48:47   # 634889
Цитата: Zhycie est от 04.10.2017 18:32:38
Да не отравился он. В школу не пошёл, порезался, открыл газ. Откачивали на месте, не откачали.

В 10 лет суицид журналюги а как же это
Quote:
Выехавшие на место происшествия полицейские установили что, несовершеннолетний житель города Шымкент 2000 года рождения находился в квартире в одном из микрорайонов
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  Тони мантана 04.10.2017 в 18:49:24   # 634890
чет не понял 2000 года и 10 лет?
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  Zhycie est 04.10.2017 в 19:07:25   # 634892
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  андремас 04.10.2017 в 19:41:27   # 634898
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  Saturn 04.10.2017 в 21:15:32   # 634904
Комментарий на тенгриньюс
Quote:
этот пожар произошел у нас в 18 мкр города шымкент в 8 д этого мальчика зовут Никита он сам включил газ и сам себя спалил так же он хотел порезать вены пожарные его вынесли из квартиры он был на руках почти мертвый скорая бы не смогла бы его довезти живым все условия были они его откачивали но не смогли он не приходил в сознание . собалезную об утрате
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  Софруджу 04.10.2017 в 22:59:33   # 634918
Да что ж это такое? Совсем же ещё дитя. Как-то рано для суицида
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