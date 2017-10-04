В Шымкенте прямо в автомобиле скорой помощи умер 10-летний мальчик

этот пожар произошел у нас в 18 мкр города шымкент в 8 д этого мальчика зовут Никита он сам включил газ и сам себя спалил так же он хотел порезать вены пожарные его вынесли из квартиры он был на руках почти мертвый скорая бы не смогла бы его довезти живым все условия были они его откачивали но не смогли он не приходил в сознание . собалезную об утрате

