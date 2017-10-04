В Шымкенте прямо в автомобиле скорой помощи умер 10-летний мальчик

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едридмадрид 04 Октября 2017 в 14:00:33
«Выехавшие на место происшествия полицейские установили что, несовершеннолетний житель города Шымкент 2000 года рождения находился в квартире в одном из микрорайонов, где произошел пожар. В результате 10-летний мальчик отравился от угарного газа. Соседи вызвали пожарную и скорую помощь», ― рассказали в полиции
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Доведение до самоубиство». Назначены ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.
http://newtimes.kz/proisshestviya/item/60087-v-shymkente-zaveli-delo-o-dovedenii-do-samoubijstva-10-letnego-malchika
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Zhycie est 04.10.2017 в 18:32:38 # 634886
Цитата: Zhycie est от 04.10.2017 18:32:38
Да не отравился он. В школу не пошёл, порезался, открыл газ. Откачивали на месте, не откачали.
Да не отравился он. В школу не пошёл, порезался, открыл газ. Откачивали на месте, не откачали.
В 10 лет суицид журналюги а как же это
Quote:
Выехавшие на место происшествия полицейские установили что, несовершеннолетний житель города Шымкент 2000 года рождения находился в квартире в одном из микрорайонов
Тони мантана 04.10.2017 в 18:49:24 # 634890
Zhycie est 04.10.2017 в 19:07:25 # 634892
Цитата: Тони мантана от 04.10.2017 18:49:24
чет не понял 2000 года и 10 лет?
чет не понял 2000 года и 10 лет?
Ошибка. Точно 10 лет,Ученик 5 класса.
Цитата: Zhycie est от 04.10.2017 19:07:25
Ошибка. Точно 10 лет,Ученик 5 класса.
Цитата: Тони мантана от 04.10.2017 18:49:24
чет не понял 2000 года и 10 лет?
чет не понял 2000 года и 10 лет?
Ошибка. Точно 10 лет,Ученик 5 класса.
5-го?
Quote:
этот пожар произошел у нас в 18 мкр города шымкент в 8 д этого мальчика зовут Никита он сам включил газ и сам себя спалил так же он хотел порезать вены пожарные его вынесли из квартиры он был на руках почти мертвый скорая бы не смогла бы его довезти живым все условия были они его откачивали но не смогли он не приходил в сознание . собалезную об утрате