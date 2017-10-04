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Шымкент
В больнице рассказали о состоянии пациентки, к которой летели погибшие врачи
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едридмадрид 04 Октября 2017 в 14:06:20
Врачи Шымкента спасли жизнь маме и малышу, к которым, летели погибшие в авиакатастрофе врачи, но состояние их остается очень тяжелым, передает Sputnik Казахстан.

«Женщина и ребенок живы. Был проведен консилиум», — сообщил по телефону дежурный врач отделения реанимации областной клинической больницы Шымкента.

Напомним, самолет санавиации Ан-28 в 18:35 вылетел по маршруту Алматы-Шымкент. В 18:47 исчез с локатора. На борту самолета находились пять человек.

Позднее был обнаружен горящим в 28 километрах от Алматы. На место ЧП прибыли спасатели.

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов, все, находившиеся на борту люди, погибли.
Комитет гражданской авиации МИР РК сообщил подробности крушения самолета Ан-28 близ Алматы и опубликовал имена погибших пилотов.

Как сообщил руководитель пресс-службы акимата Алматинской области, Галымурат Жукел, самолёт АН-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе Алматинской области. При падении воздушное судно задело только линии электропередач, кроме этого никакие гражданские строения не пострадали

Бригада санитарной авиации в составе двух врачей летела из Алматы в Шымкент для оказания медицинской помощи роженице в тяжелом состоянии.


http://newtimes.kz/obshchestvo/item/60089-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-rozhenitsy-k-kotoroj-leteli-pogibshie-vrachi
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 04.10.2017 в 19:07:32   # 634893
Родственникам и близким погибшим мои соболезнования.

По теме: неужели в городе-"мегаполисе", из которого аким хочет сделать "Лас-Вегас", не нашлось специалистов по послеродовым проблемам или как там их?
Это же не операция по пересадке органов
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  southman33 04.10.2017 в 19:19:04   # 634895
Слышал что русских врачей изгнали из Нурсата. Где теперь женщинам рожать ?
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  Пермяк 04.10.2017 в 19:39:41   # 634897
Интересное дело, что это там за роженица такая, что прям из Алматы двух врачей, причём именитых на самолёте ей доставляют?
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  Marvel 04.10.2017 в 20:58:33   # 634900
Цитата: Пермяк от 04.10.2017 19:39:41
Интересное дело, что это там за роженица такая, что прям из Алматы двух врачей, причём именитых на самолёте ей доставляют?


Так называемая санавиация.
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  KAN13 04.10.2017 в 21:44:47   # 634906
Цитата: southman33 от 04.10.2017 19:19:04
Слышал что русских врачей изгнали из Нурсата. Где теперь женщинам рожать ?


Кто изгнал ? , и куда ? .
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  MишаМашкевич 04.10.2017 в 22:37:52   # 634911
Цитата: southman33 от 04.10.2017 19:19:04
Слышал что русских врачей изгнали из Нурсата. Где теперь женщинам рожать ?
да, не. Быть не может. Имя не помню, даже зав. отделения к этому человеку за консультацией ходили.
Там ещё мужик был, вообще неразговорчивый что запомнила, врач отличный, прямо молодец, тоже имя не помню.
Кто таких кадров будет увольнять, деньги деньгами, но профессионалы нужны, в любом случае.
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  Dior 04.10.2017 в 23:51:44   # 634923
Quote:
«Женщина и ребенок живы. Был проведен консилиум»


Знаете какой консилиум? Был видео чат и там были даны консультации. Мол по видео чату они определили, что уже не нужно к женщине этой никого присылать.

Вопрос - какого х.я они ранее так не сделали? До трагедии, раз так можно было? Или - Почему не выслали специалистов повторно после трагедии, а обошлись всего видеоконсультацией?
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  Dior 04.10.2017 в 23:52:40   # 634924
Цитата: KAN13 от 04.10.2017 21:44:47
Цитата: southman33 от 04.10.2017 19:19:04
Слышал что русских врачей изгнали из Нурсата. Где теперь женщинам рожать ?


Кто изгнал ? , и куда ? .

Вешестоящее руководство в старые роддома
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