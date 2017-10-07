Руководителя управления внутренней политики ЮКО задержали при получении взятки

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едридмадрид 07 Октября 2017 в 14:40:59
"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн тенге задержан руководитель Управления внутренней политики акимата области Толеген Б.Б. Денежные средства получены при посредничестве руководителя отдела Шалкеева Н.Р. за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг", - сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции.
По данным ведомства, 6 октября Б. Толеген водворен в ИВС УВД Шымкента.
В связи с полным признанием вины процессуальное задержание в отношении Н. Шалкеева не применялось.
Проводится досудебное расследование
http://www.kt.kz/rus/society/v_juzhnom_kazahstane_po_podozreniju _v_poluchenii_vzjatki_v_razmere_2_1 _mln_tenge_zaderzhan_glava_upravlen ija_vnutrennej_politiki_1153647249.html
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