В Южном Казахстане врачи, направляемые на работу в сельскую местность, получат по 1 млн тенге

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едридмадрид 07 Октября 2017 в 14:45:05
"Раньше врачи, направляемые на работу в сельскую местность, получали единовременную помощь в сумме 100 тыс. тенге. При поддержке акима области Жансеита Туймебаева этот вопрос был пересмотрен. С целью снижения дефицита кадров на селе, решением областного маслихата, внесены изменения в пакет социальной помощи специалистам, направляемых на работу в сельскую местность. С января 2018 года молодые специалисты будут получать единовременную помощь в размере 1 млн тенге", - сказал на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ЮКО руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев.
По словам спикера, единовременная помощь в размере 1 млн тенге будет предоставляться врачам Южно-Казахстанской области. Согласно соглашению, специалисты в сельской местности должны проработать в течение пяти лет. Ранее этот период составлял три года.
Также, в области внедряется комплексная медицинская информационная система с единым ситуационным центром. Для ее реализации уже приобретено 8582 единицы компьютерной техники. До конца года все медицинские организации области будут компьютеризированы на 100%, единый сервер свяжет их между собой для электронного обмена информацией о каждом обратившемся пациенте.
"Сводная информация в автоматическом режиме будет поступать в ситуационный центр при местных исполнительных органах. Благодаря данной системе, бумажный документооборот будет сведен до минимума, что позволит значительно сократить ненужное "хождение" пациентов между медицинскими организациями. Таким образом, население области первыми в республике получит электронные паспорта здоровья", - сообщили в акимате ЮКО.
https://www.kt.kz/rus/medicine/v_juzhnom_kazahstane_vrachi_napravl jaemie_na_rabotu_v_seljskuju_mestno stj_poluchat_po_1_mln_tenge_1153647 251.html
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