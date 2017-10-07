Скорую медицинскую помощь в Шымкенте передали иностранной компании

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едридмадрид 07 Октября 2017 в 15:13:45
По его словам, также в регионе ведется строительство еще четырех крупных поликлиник. «За счет средств из местного бюджета ведется строительство 34 объектов на сумму 3,7 млрд тенге, а также капитальный ремонт на 10 объектах на сумму 1,92 млрд тенге.
«За счет средств из местного бюджета ведется строительство 34 объектов на сумму 3,7 млрд тенге, а также капитальный ремонт на 10 объектах на сумму 1,92 млрд тенге. В том числе, впервые в истории области, одновременно строятся 4 крупные поликлиники в Сайрамском, Махтааральском районах и городе Кентау», - отметил главный врач области на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ЮКО.
Наряду с этим, в рамках государственно-частного партнерства, в целях обеспечения дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения в микрорайоне «Кайтпас» города Шымкент ведется строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Кроме того, начнется строительство еще 3-х городских поликлиник.
Вместе с тем, акиматом ЮКО выделен земельный участок под строительство нового онкологического диспансера. Решен вопрос о выведения противотуберкулезного диспансера за пределы города. Помимо этого, в городах Сарыагаш и Шымкент выделены земельные участки под строительство перинатальных центров.
«В области запущен проект по закупу модульных медицинских пунктов. Стоимость одного такого пункта обходится местному бюджету в два раза дешевле, чем при строительстве. Немаловажен и временной фактор: модульный МП устанавливается в течение 2-х месяцев, в то время как на строительство уходит около 2-х лет. При поддержке областного акимата, в текущем году будет установлено 20 таких пунктов, а до конца 2018 года еще 67. Данный проект позволит в кратчайшие сроки закрыть потребность области в МП на 100%», - сказал М.Егизбаев.
Стоит отметить, в целях модернизации и скорейшего приведения скорой медицинской помощи в соответствие с международными стандартами, станция скорой медицинской помощи города Шымкент передана в доверительное управление иностранной компании. Дополнительно открыто 6 подстанций.
http://www.kazinform.kz/ru/skoruyu-medicinskuyu-pomosch-v-shymkente-peredali-inostrannoy-kompanii_a3072602
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 07.10.2017 в 19:44:08 # 635486
MишаМашкевич 07.10.2017 в 20:00:50 # 635492
Цитата: Баке от 07.10.2017 22:31:53
А у нас в Кызылорде ездят машины скорой помощи с номерами ЮКО области
А у нас в Кызылорде ездят машины скорой помощи с номерами ЮКО области
Таксуют