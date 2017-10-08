Школу бокса открыли в Шымкенте

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едридмадрид 08 Октября 2017 в 11:41:01
Теперь в спортивной школе № 5 появилась возможность проводить международные спортивные соревнования. Ранее такую возможность имели два города - Астана и Алматы
Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что эта спортивная школа бокса является основной спортивной базой для тщательной подготовки молодых боксеров области.
«Спорт и физическая культура всегда имели большое значение для государства. Президент неоднократно подчеркивает, что только здоровый телом и духом народ может стать конкурентоспособным в мировом сообществе. Также он поручил увеличить количество казахстанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году до 30%. Нам необходимо формировать спортивный стиль жизни молодежи, а также развивать доступные молодым людям массовые виды спорта и популяризировать среди них занятия физической культурой», - сказал Ж.Туймебаев.
Отметим, спортивная школа получила двухэтажное административное здание и новый спортивный зал на 220 мест. Этот объект специалисты уже назвали уникальным. Теперь на базе школы можно проводить сборы, даже международные - для этого созданы все условия.
В новом здании созданы все условия для полноценных тренировок. Современные учебные кабинеты, комнаты для тренировок, комфортная гостиница, баня и главное - профессиональный зал с рингом. Зал рассчитан на 220 зрителей. Кроме того, юные спортсмены могут получать здесь мастер-классы от знаменитых казахстанских боксеров. Сейчас в этой спортшколе тренируются около 700 ребят.
[zag]http://www.inform.kz/ru/shkolu-boksa-otkryli-v-shymkente_a3072745
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