В Шымкенте организатора ОПГ осудили на семь лет за скотокрадство

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 09 Октября 2017 в 17:18:05
Скотокрады орудовали на территории 3 районов ЮКО. Преступная группа, возглавляемая 23-летним жителем г.Шымкент, действовала по отработанной схеме. Каждому из них была отведена своя роль в группе. Одни уводили скот у потерпевших, другие реализовывали, а один из них был наводчиком, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой на управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.
Злоумышленники, пользуясь отсутствием людей, проникали во двор к потерпевшим, где похищали скот с хозпостроек или уводили его с вольных пастбищ. Затем краденую скотину подозреваемые реализовывали, а деньги тратили на свои нужды. Также в ходе расследования оперативники задержали скупщика похищенного имущества.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОВД ликвидировали организованную преступную группу, состоящую из 7 подозреваемых. Все они жители г.Шымкент и Ордабасинского района, 1990, 1991, 1994 и 1995 г.р.
Следствием установлено причастность задержанных к более 20 фактам краж скота, совершенных ими на территории Ордабасинского, Байдибекского и Казыгуртского районов ЮКО. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 6 миллионов тенге.
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК РК: 262 ч. 1 и 2 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них» и 188 «Кража».
Собранные материалы были направлены в суд для принятия процессуального решения
https://bnews.kz/ru/news/v_shimkente_organizatora_opg_osudil i_na_sem_let_za_skotokradstvo
Комментарии, по рейтингу, по дате