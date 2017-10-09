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Шымкент
В Шымкенте организатора ОПГ осудили на семь лет за скотокрадство
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едридмадрид 09 Октября 2017 в 17:18:05
Решением суда 23-летний организатор преступной группы Дауренбек Койшыман приговорен к 7 годам лишения свободы за скотокрадство, остальных участников его ОПГ приговорили к различным срокам лишения свободы.

Скотокрады орудовали на территории 3 районов ЮКО. Преступная группа, возглавляемая  23-летним жителем г.Шымкент, действовала по отработанной схеме. Каждому из них была отведена своя роль в группе. Одни уводили скот у потерпевших, другие реализовывали,  а один из них был наводчиком, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой на управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Злоумышленники, пользуясь отсутствием людей, проникали во двор к потерпевшим, где похищали скот с хозпостроек или уводили его с вольных пастбищ. Затем краденую скотину подозреваемые реализовывали, а деньги тратили на свои нужды. Также в ходе расследования оперативники задержали скупщика похищенного имущества.  

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОВД ликвидировали организованную преступную группу, состоящую из 7 подозреваемых. Все они жители г.Шымкент и Ордабасинского района, 1990, 1991, 1994 и 1995 г.р.
Следствием установлено причастность задержанных к более 20 фактам краж скота, совершенных ими на территории  Ордабасинского, Байдибекского и Казыгуртского районов ЮКО. Общая  сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 6 миллионов тенге.    

Уголовное дело возбуждено по  нескольким статьям УК РК: 262 ч. 1 и 2 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них» и 188 «Кража».
Собранные материалы  были направлены в суд для принятия процессуального решения

https://bnews.kz/ru/news/v_shimkente_organizatora_opg_osudil i_na_sem_let_za_skotokradstvo
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