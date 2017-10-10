Уголовное дело шымкентского мажора вновь открыто

Когда уже "подобные" (и усе/нов в том числе) начнут убивать родных этих продажных судей/мусоров и т.п.? Может в головах у них, что то включится, понимаю у них уже нет ни чести, ни совести..но хоть, что то от людей еще осталось? Одно знаю точно я не могу надеяться на наше правосудие, скорей я его опасаюсь...но придется мстить, не знаю как, я лично не успокоюсь...пусть нас Бог бережет!