Уголовное дело шымкентского мажора вновь открыто

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Гость 10 Октября 2017 в 14:10:25
В резонансном деле шымкентского мажора произошел новый поворот.
Генеральная прокуратура вмешалась в нашумевшую историю и возобновила расследование в отношении Исмаила СУЛЕЙМЕНА, сбившего человека насмерть и избежавшего наказания, благодаря амнистии.
Напомним, Сулеймен в августе 2016 года в центре Шымкента наехал на своем кабриолете на группу рабочих, чинивших теплотрассу.
Дорога была закрыта на ремонт, но молодой лихач проигнорировал все предупреждающие знаки и совершил смертельный наезд, в результате которого скончался 21-летний Муратбек ХАБИБУЛЛАЕВ (по другим данным Муратбек АЛИБЕК).
Автомобиль после ДТП свалился в траншею, а водитель выбрался из ямы и сбежал с места события. В кабриолете полиция потом обнаружила газовый пистолет.
После этого Сулеймен Исмаил как в воду канул. Доблестные правоохранительные органы ЮКО заявляли, что ищут его изо всех сил, но безрезультатно.
В итоге мажора объявили в международный розыск.
Спустя полгода виновник ДТП явился с повинной в полицию Шымкента, аккурат после того, как в Казахстане объявили амнистию к 25-летию Независимости.
Параллельно родственники пострадавших в ДТП вдруг заявили, что прощают Сулеймена. И мажор, не будь дураком, на основании всего этого, попросил областной Департамент внутренних дел отпустить его на волю. Что ДВД с готовностью и сделал, причем, прямо на следующий же день. Дознаватель прекратил уголовное дело в связи с амнистией и освободил Исмаила от наказания за смертельный наезд.
До суда дошло лишь административное дело о том, что Исмаил нарушил правила дорожного движения и причинил легкие повреждения здоровью одному из рабочих. За что главный герой получил штраф и два года лишения водительских прав.
Когда о хэппи-энде шымкентского мажора узнали СМИ, поднялся общественный резонанс.
В августе 2017 года Ratel.kz опубликовал статью «Кто прикрывает громкое убийство в Шымкенте?», где детально рассказал, как сыну богатых родителей удалось избежать уголовной ответственности, а из уголовного дела пропали важные улики.
Кажется, публикация вызвала истерику у ДВД ЮКО. Пресс-служба ведомства прислала в редакцию гневное письмо про то, что автор статьи все неправильно поняла.
Руководитель Управления государственного языка и информации Салтанат КАРАКОЗОВА жаловалась шефу портала Марату АСИПОВУ, что журналист нарушила Закон РК «О СМИ», а именно статьи 18 «Официальные сообщения» и 21 «Обязанности журналиста» (пункт 2, 4).
Однако начальница пресс-службы так и не смогла объяснить, в чем именно заключались ошибки, и даже не смогла привести примеры недостоверной информации из статьи.
Более того, мы обратили внимание на пункт 4 статьи 21, которую, по мнению госпожи Каракозовой, нарушила собственный корреспондент портала по ЮКО Динара БЕКБОЛАЕВА.
Он звучит так: Журналист обязан уважать законные права и интересы физических и юридических лиц.
И у редакции возник вопрос: права и интересы какого физического лица так рьяно защищает ДВД ЮКО?
Может быть, Исмаила Сулеймена?
Наши сомнения в честности южно-казахстанской полиции подогревает и тот факт, что 22 сентября 2017 года Генеральная прокуратура отменила решение дознавателя, отпустившего шымкентского мажора на свободу, прекратив уголовное преследование в связи с амнистией.
Уголовное дело Сулеймена теперь вновь открыто.
Причем расследуется не только смертельный наезд, но и хранение Исмаилом газового пистолета в бардачке автомобиля.
К слову, в статье «Кто прикрывает громкое убийство в Шымкенте» один из вопросов автора статьи так и звучал: «Куда из уголовного дела мажора пропало оружие?».
Вместо того, чтобы ответить на него, ДВД ЮКО решило обвинить корреспондента в некомпетентности.
На днях прокуратура ЮКО прислала в редакцию Ratel.kz хронологию событий, связанных со смертельным ДТП.
После прочтения документа у нас снова возник, но уже целый ряд вопросов к Департаменту внутренних дел.
Каким образом полиции Южного Казахстана целых полгода не удавалось выяснить местонахождение виновника аварии? Исмаил Сулеймен, как выяснилось, все это время скрывался в Алматы.
Именно из-за упущенного времени дознавателям не удалось провести экспертизу на наличие алкоголя в крови водителя. Если б мажора признали пьяным, он бы не смог попасть под амнистию, поскольку алкогольное опьянение за рулем является отягчающим фактом.
Второй вопрос: почему обнаруженное в кабриолете Сулеймена оружие марки «Иж-78-8Cal.8mm» с семью патронами не фигурировало в уголовном деле?
Даже в своей жалобе на журналиста глава пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова ни разу не упомянула о найденном пистолете, хотя в письме и попыталась восстановить события в хронологическом порядке.
А теперь прокуратура ЮКО сообщает, что оружие в машине Исмаила Сулеймена все-таки было.
Ratel.kz будет следить за развитием событий.
К слову, от результатов досудебного расследования в отношении шымкентского мажора, будет зависеть и судьба дознавателя, принявшего решение о прекращении резонансного уголовного дела.
http://www.ratel.kz/raw/ugolovnoe_delo_shymkentskogo_mazhora_vnov_otkryto
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нет доверия полиции у меня лично. НЕТ АБСОЛЮТНО. Ничего хорошего они не делают.
Цитата: Денис222 от 10.10.2017 14:27:28
Когда уже "подобные" (и усе/нов в том числе) начнут убивать родных этих продажных судей/мусоров и т.п.? Может в головах у них, что то включится, понимаю у них уже нет ни чести, ни совести..но хоть, что то от людей еще осталось? Одно знаю точно я не могу надеяться на наше правосудие, скорей я его опасаюсь...но придется мстить, не знаю как, я лично не успокоюсь...пусть нас Бог бережет!
Когда уже "подобные" (и усе/нов в том числе) начнут убивать родных этих продажных судей/мусоров и т.п.? Может в головах у них, что то включится, понимаю у них уже нет ни чести, ни совести..но хоть, что то от людей еще осталось? Одно знаю точно я не могу надеяться на наше правосудие, скорей я его опасаюсь...но придется мстить, не знаю как, я лично не успокоюсь...пусть нас Бог бережет!
чуть цинично, но сильно сказано
Freeman_kep 10.10.2017 в 15:29:29 # 636171