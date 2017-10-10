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Шымкент
Новый асфальт на улице К.Цеткина
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danilov 10 Октября 2017 в 22:46:20
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monarch
10.10.2017 в 23:15:42
# 636301
Клара Цеткин!!!
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старик
10.10.2017 в 23:24:51
# 636307
Ну сказали же: "Нам стыдно"! Отвяньте господа!
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