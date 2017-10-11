В Шымкенте предложили повысить цену за вечерний проезд в автобусах

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Vrangel 10 Октября 2017 в 22:58:38
Рабочий день рядового шымкентца зачастую заканчивается после 8 вечера. Таких горожан, по результатам социального проса, около 65 процентов, сообщает otyrar.kz.
Шымкентцам, у которых нет личного транспорта, приходится возвращаться домой на автобусах и маршрутках.
Но после 20:00 добраться домой на автобусе довольно проблематично. А к 9 вечера почти невозможно — автобусы просто не останавливаются на остановках или ходят с огромным интервалом.
Ближе к 9 вечера общественного транспорта на улицах Шымкента становится все меньше, некоторые городские маршруты и вовсе перестают ходить, хотя люди на остановках все еще продолжают ждать своего автобуса.
Тревогу забили волонтеры Молодежной информационной службы Казахстана — молодые люди создали петицию и за короткий промежуток времени собрали больше 150-ти подписей. Активисты надеются, что, возможно, после этого в позднее время в Шымкенте запустят хотя бы самые популярные маршрутные автобусы.
«Надеемся, что запустят поздний общественный транспорт. Опросили двести человек - 71 процент ездят на автобусе, 65 процентов возвращаются после 8 вечера и 90 процентов не могут поехать домой после 8 вечера на общественном транспорте», - сказала волонтер Молодежной информационной службы Казахстана Александра Ким.
И неудивительно, ведь большинство автобусов проезжают мимо остановок и даже не притормаживают при виде людей. А между тем, горожанам приходится добираться домой на дорогом такси или даже пешком.
«Бывали случаи, приходилось идти пешком или на такси, а бывало, что мы садились на автобус и он доходил до одной остановки и говорил, что не едет дальше, и тебе приходится пересаживаться на другой автобус и ехать дальше», — говорят жители города.
Большой процент опрошенных горожан из тех, кто добирается домой на общественном транспорте, согласились бы и на более высокую цену проезда. Волонтеры предложили акимату идею — сделать проезд в городских автобусах после 21:00 по 150 тенге. Выгодно в этом случае будет как пассажироперевозчикам, так и горожанам. В отделе пассажирского транспорта такая идея пришлась по душе, но, чтобы ее узаконить, необходимо поднять этот вопрос на очередной сессии городского маслихата.
«Работа у всех заканчивается в 7 часов вечера плюс мы подсчитали, чтобы люди успевали добраться домой до 21:00, но все зависит от пассажиропотока. Поэтому, если людей нет, то, естественно, автобусы не будут ездить. Идея, конечно, хорошая, но есть у нас закон и есть единый тариф — 70 тенге на сегодняшний день, и мы, согласно закону, не можем повышать стоимость проезда. Если внесут изменения в закон — тогда пожалуйста», - прокомментировал Жаркын Байдуллаев, заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента.
www.zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Freeman_kep 11.10.2017 в 11:21:16 # 636379
Любитель ММА 11.10.2017 в 11:49:43 # 636392
Цитата: titus от 11.10.2017 11:25:23
Так они ОБЯЗАНЫ до 9ти ездить! И по всем докам они как-будто до 9ти ездят! А на самом деле пол 8го их уже остается 40%
Так они ОБЯЗАНЫ до 9ти ездить! И по всем докам они как-будто до 9ти ездят! А на самом деле пол 8го их уже остается 40%
Даже 10%, если не меньше
Цену подняли. Обещания не аыполнмли...
Цитата: Pole13 от 11.10.2017 11:39:07
Когда проезд подымали до 70 тенге, обещали что вот теперь автобусы будут работать до поздна. Группе из трех человек будет выгодней на такси поехать.
Когда проезд подымали до 70 тенге, обещали что вот теперь автобусы будут работать до поздна. Группе из трех человек будет выгодней на такси поехать.
Как поднимут цены вечером на автобус, в тот же день и такси начнут заряжать
bozon house 11.10.2017 в 12:21:48 # 636402