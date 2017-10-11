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Шымкент
В Шымкенте предложили повысить цену за вечерний проезд в автобусах
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Vrangel 10 Октября 2017 в 22:58:38


Рабочий день рядового шымкентца зачастую заканчивается после 8 вечера. Таких горожан, по результатам социального проса, около 65 процентов, сообщает otyrar.kz.

Шымкентцам, у которых нет личного транспорта, приходится возвращаться домой на автобусах и маршрутках.

Но после 20:00 добраться домой на автобусе довольно проблематично. А к 9 вечера почти невозможно — автобусы просто не останавливаются на остановках или ходят с огромным интервалом.

Ближе к 9 вечера общественного транспорта на улицах Шымкента становится все меньше, некоторые городские маршруты и вовсе перестают ходить, хотя люди на остановках все еще продолжают ждать своего автобуса.

Тревогу забили волонтеры Молодежной информационной службы Казахстана — молодые люди создали петицию и за короткий промежуток времени собрали больше 150-ти подписей. Активисты надеются, что, возможно, после этого в позднее время в Шымкенте запустят хотя бы самые популярные маршрутные автобусы.

«Надеемся, что запустят поздний общественный транспорт. Опросили двести человек - 71 процент ездят на автобусе, 65 процентов возвращаются после 8 вечера и 90 процентов не могут поехать домой после 8 вечера на общественном транспорте», - сказала волонтер Молодежной информационной службы Казахстана Александра Ким.
И неудивительно, ведь большинство автобусов проезжают мимо остановок и даже не притормаживают при виде людей. А между тем, горожанам приходится добираться домой на дорогом такси или даже пешком.

«Бывали случаи, приходилось идти пешком или на такси, а бывало, что мы садились на автобус и он доходил до одной остановки и говорил, что не едет дальше, и тебе приходится пересаживаться на другой автобус и ехать дальше», — говорят жители города.
Большой процент опрошенных горожан из тех, кто добирается домой на общественном транспорте, согласились бы и на более высокую цену проезда. Волонтеры предложили акимату идею — сделать проезд в городских автобусах после 21:00 по 150 тенге. Выгодно в этом случае будет как пассажироперевозчикам, так и горожанам. В отделе пассажирского транспорта такая идея пришлась по душе, но, чтобы ее узаконить, необходимо поднять этот вопрос на очередной сессии городского маслихата.

«Работа у всех заканчивается в 7 часов вечера плюс мы подсчитали, чтобы люди успевали добраться домой до 21:00, но все зависит от пассажиропотока. Поэтому, если людей нет, то, естественно, автобусы не будут ездить. Идея, конечно, хорошая, но есть у нас закон и есть единый тариф — 70 тенге на сегодняшний день, и мы, согласно закону, не можем повышать стоимость проезда. Если внесут изменения в закон — тогда пожалуйста», - прокомментировал Жаркын Байдуллаев, заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента.

www.zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Freeman_kep 11.10.2017 в 11:21:16   # 636379
Днем ездить не научились. Ночью будут людей пачками давить. Гонщики ночные, мажорики всякие и Шумахеры на автобусах!
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  titus 11.10.2017 в 11:25:23   # 636380
Так они ОБЯЗАНЫ до 9ти ездить! И по всем докам они как-будто до 9ти ездят! А на самом деле пол 8го их уже остается 40%
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  Antoly 11.10.2017 в 11:27:40   # 636382
А почему бы волонтерам не дать предложение акимату, чтобы работал общественный транспорт до 22:00 без повышения цен?
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  zergost 11.10.2017 в 11:28:59   # 636383
Лично я готов платить 100 - 150 за возможность уехать после 21 00!!!!
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  Pole13 11.10.2017 в 11:39:07   # 636387
Когда проезд подымали до 70 тенге, обещали что вот теперь автобусы будут работать до поздна. Группе из трех человек будет выгодней на такси поехать.
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  Любитель ММА 11.10.2017 в 11:49:43   # 636392
Цитата: titus от 11.10.2017 11:25:23
Так они ОБЯЗАНЫ до 9ти ездить! И по всем докам они как-будто до 9ти ездят! А на самом деле пол 8го их уже остается 40%

Даже 10%, если не меньше
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  alokozay 11.10.2017 в 12:03:43   # 636399
Цену проезда подымали под предлогом ввести на автобусах систему оплаты типа "Онай" как в Алматы.
Цену подняли. Обещания не аыполнмли...
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  koshkoed 11.10.2017 в 12:11:25   # 636400
Цитата: Pole13 от 11.10.2017 11:39:07
Когда проезд подымали до 70 тенге, обещали что вот теперь автобусы будут работать до поздна. Группе из трех человек будет выгодней на такси поехать.

Как поднимут цены вечером на автобус, в тот же день и такси начнут заряжать
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  bozon house 11.10.2017 в 12:21:48   # 636402
Такое ощущение, что идет лихорадочный изыск средств на латание дыр, протертых эффективными менеджерами. Извините за высокопарность.
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