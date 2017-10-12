Получите пилюлЕй!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 12 Октября 2017 в 10:45:32
В начале осени акционерное общество “Химфарм”, специализирующееся на производстве медицинских препаратов, устроило в Шымкенте шикарную презентацию нового цеха, где будут выпускать таблетки. На мероприятие пригласили всех местных журналистов и блогеров, каждый из которых получил идеально написанный пресс-релиз: “Запуск нового производства мощностью 200 миллионов таблеток в год - это очередной победный этап масштабной инвестиционной программы, планомерно внедряемой на предприятии инвестором - группой Polpharma”. Читая про победный этап, так и хочется поаплодировать польским инвесторам, поднявшим с колен южноказахстанское предприятие. Правда, составители пресс-релиза и их начальники почему-то скромно умолчали о главном провале, случившемся аккурат после того, как на завод зашли европейские управленцы. Иностранные менеджеры из Polpharma выпустили на казахстанский рынок популярный антибиотик, сваренный из сырья неизвестного происхождения. Компания потеряла несколько миллионов евро, а наши соотечественники лечились неизвестно чем. И хотя с тех пор прошло уже четыре года, в АО “Химфарм” до сих пор не решили проблему с контрафактными препаратами.
Можно долго спорить о вреде и пользе антибиотиков, но практически каждый из нас вынужден ими пользоваться. Инфекционные заболевания случаются гораздо чаще, чем хотелось бы. И зачастую победить болезнь без антибиотика не получается. Цефтриаксон - один из таких препаратов. Им лечат огромное количество инфекций, начиная от заболеваний дыхательных путей и заканчивая болезнями, передающимися половым путем. Да что там говорить, даже младенцам его прописывают. Он не так уж и дорог, продается без рецепта врача, его найти можно в любой аптеке. И вполне логично, что отечественный производитель в лице “Хифмарма” тоже выпускает цефтриаксон. Именно с этим препаратом иностранные топ-менеджеры компании и сели в лужу.
Польские инвесторы пришли на предприятие, славящееся своими традициями, кадрами, где честно трудятся сотни казахстанцев, в 2011 году. Естественно, иностранцы обещали сделать “Химфарм” лидером отрасли в регионе, завалить зарубежные рынки своей продукцией, навести европейский порядок и многое-многое другое. По факту же изменился список лекарств, выпускаемых в Шымкенте, но можно ли это назвать победоносным этапом, сказать трудно. Постройку и реконструкцию цехов зачастую финансируют отечественные банки, но почему-то иностранцы упорно называют себя инвесторами.
Сейчас у “Химфарма” есть несколько очень выгодных контрактов с единым дистрибьютором по закупу лекарств в Казахстане - СК “Фармация”. И хотя дела у закупщика идут не очень хорошо - на днях был задержан председатель правления Максим КАСАТКИН, подозреваемый в махинациях, свои счета фирма всегда оплачивает. А это означает, что “Химфарм” обеспечен гарантированными продажами на миллиарды тенге! Одним словом, бизнес очень хороший. Главное - нормально им управлять.
А вот как раз с этим у иностранных начальников дела обстоят не лучшим образом. Весной 2013 года генеральный директор Влодимирз ГРЫГЛЕВИЧ заключил очень солидный контракт на поставку субстанции для производства того самого цефтриаксона. Партнером была выбрана эстонская компания Weloks, взявшая на себя обязательства привозить в Казахстан вещество цефтриаксон натрия, из которого и делается антибиотик. При этом отдельно оговаривалось, что производителем субстанции будет немецкая компания Sandoz Industial Prodaucs GmbH, расположенная во Франкфурте. “Химфарму” очень нужен был надежный поставщик, поскольку предприятие имело на руках государственный заказ от “СК-Фармации” на четыре с лишним миллиарда тенге. Процесс, как говорится, пошел: эстонцы отправляли концентрированное вещество, в Шымкенте из него делали конечный продукт, после чего препарат поступал в больницы и аптеки. Предприятие только от одного цефтриаксона должно было получать прибыль в несколько миллионов долларов ежегодно.
Беда пришла, откуда не ждали. В конце осени того же 2013 года руководители “Химфарма” отправились на специализированную выставку во Франкфурт. Там они познакомились с коллегами из Германии, представляющими предприятие Sandoz. Немцы, разумеется, тут же предложили обсудить возможное сотрудничество. Поляки из Казахстана порадовали их новостью: так мы же с вами уже работаем, из вашей натриевой соли делаем антибиотики, нам субстанцию эстонцы фирмы Weloks возят! Немцы были слегка удивлены - никаких эстонцев они не знали, название Weloks слышали в первый раз, поэтому попросили прислать им пару образцов и сертификаты для изучения. Тут уже пришла очередь удивляться полякам, но они согласились предоставить немцам “их же” продукцию.
Sandoz получил вещество и документы для изучения и тут же проверил его в своих лабораториях. Действительно, полученная субстанция была цефтриаксоном натрия, однако результаты испытаний показали, что свыше пяти параметров находятся за пределами расчетного диапазона. Были проведены и дополнительные испытания, которые также не порадовали германского производителя: результаты заметно отличались от данных по их продукту. И самое главное: номер партии, попавшей на завод в Шымкент, не соответствовал ни одной из серий, произведенной Sandoz, даты производства не соответствовали датам Sandoz, подписи на коробках не совпадали с подписями ответственных лиц на немецком заводе, и даже тара, в которую было упаковано вещество, была устаревшей, немцы ее давно не использовали. Поэтому в компании Sandoz сделали однозначный вывод - цефтриаксон натрия, поставляемый в Казахстан, является контрафактным, производитель его неизвестен, так же как и последствия его употребления!
Разумеется, получив результаты исследования, польские топ-менеджеры тут же уведомили Министерство здравоохранения о возникшей ситуации и закрыли на отдельном складе уже готовый к продаже препарат - всего около двух миллионов флаконов на сумму около 5 миллионов евро. Там же спрятали от греха подальше и субстант неизвестного происхождения.
Минздрав сообщил в правоохранительные органы Эстонии о случившемся конфузе, там началась проверка Weloks. Разумеется, комитет по фармации сделал свои выводы и в отношении “Химфарма” - чиновники уведомили предприятие, что причиной попадания в Казахстан контрафактной субстанции является недостаточный аудит поставщика со стороны руководства завода. Препарат начали незамедлительно изымать из аптек и больниц. Правда, сколько паленого цефтриаксона уже попало в организмы казахстанцев, никто подсчитать не удосужился.
Самое главное, что громкий скандал удалось удержать в стенах завода. Чиновники Минздрава никому про антибиотик не рассказывали, держали рот на замке и польские начальники. История потихоньку забывалась. А в 2014 году пришел официальный ответ из эстонской полиции: по итогам проверки местные правоохранительные органы не обнаружили в действиях сотрудников Weloks состава преступления. Они поставляли продукт в Казахстан через Латвию, сам груз в Эстонию не заезжал, сертификаты в этой стране никто не подделывал, а значит, и виновных нет. Да и на “Химфарме” крайних тоже не нашли.
Однако на этом история не закончилась. В начале 2015 года обычная жительница Шымкента отправилась в аптеку за лекарствами. И купила она, как нетрудно догадаться, упаковку цефтриаксона местного производства. Открыв дома коробку, женщина пришла в негодование: один из флаконов антибиотика оказался пустым! Она тут же обратилась на предприятие с жалобой, требуя вернуть ей деньги. Сотрудники “Химфарма” поняли всю серьезность обвинений и сами отправились в эту аптеку для проведения контрольной закупки. Результат их очень расстроил - им продали препарат из закрытой на складе контрафактной партии!
Скандал разгорелся с новой силой. 6 февраля 2015 года и. о. генерального директора Пол БЕК написал заявление в полицию, уведомил Минздрав о случившемся и дал команду провести полную ревизию заблокированного склада. Поначалу обнаружили исчезновение 9 тысяч флаконов, о чем тут же была проинформирована полиция. Однако более тщательный пересчет принес еще более шокирующий результат: с опечатанного склада исчезло более 100 тысяч флаконов!
Но и это еще не все. Пропало более 60 кг натриевой соли, из которой и делают препарат. Обнаружилось это благодаря бдительности южноказахстанских чекистов, также получивших сигнал о ситуации на предприятии. Департамент КНБ сообщил, что существует реальная угроза здоровью населения от незаконного оборота медицинской продукции, поэтому нужно проверить все очень серьезно. Вот так и выявили пропажу субстанции. А для чего ее красть? Правильно, чтобы наделать еще лекарств и раскидать по аптекам. Если в каждый флакон помещать по одному грамму вещества, то это еще 60 тысяч порций!
Именно тогда, весной 2015 года, в Шымкенте поползли нехорошие слухи о пропаже испорченного препарата и массовых увольнениях охранников предприятия. Наш собкор по ЮКО даже написала об этой новости (см. “А пилюли умыкнули”, “Время” от 27.5.2015 г.). Вот только “Химфарму” снова удалось удержать свой страшный секрет в тайне, и об антибиотике сомнительного качества общественность не узнала.
Лишь в 2016 году более 1,6 миллиона флаконов поддельного цефтриаксона наконец уничтожили. Арифметика занятная: при первой проверке на складе закрыли чуть менее 2 миллионов флаконов, из них украли 107 тысяч, осталось чуть более 1,6 миллиона. Куда делись еще 200 тысяч порций? Никто не знает. Но надо отдать должное местным полицейским - без их помощи препарат не был бы утилизирован вообще. Хотя правоохранительные органы так и не нашли тех, кто обчистил склад “Химфарма”, они не прекращали следствие, пока не добились официального приказа об уничтожении антибиотика. Пока лекарство хранилось на производстве, никто не мог дать гарантию, что поддельный антибиотик будет в полной сохранности. Что любопытно, по документам, оказавшимся в распоряжении редакции, полицейские искали 9 тысяч флаконов, а иностранные топ-менеджеры рапортовали о пропаже 107 тысяч упаковок, но почему-то не настаивали на поиске всего исчезнувшего объема, хотя расчеты показывают, что со склада могли вывезти гораздо больше…
Конечно, можно сказать, что после утилизации оставшегося препарата казахстанцам уже ничего не угрожает. Но не надо забывать, что на тех же “надежных” складах по-прежнему хранится вещество цефтриаксон натрия, из которого делали антибиотик.
К слову, на предприятие продолжают поступать сигналы от жителей Шымкента, жалующихся на слишком низкую стоимость цефтриаксона - с чем это связано, можно ли им пользоваться? Не будем забывать, что более 100 тысяч флаконов так никто и не нашел!
Зная весь этот расклад, иностранные инвесторы в лице польской компании Polpharma нисколько не стесняются писать в своих пресс-релизах о “победоносных этапах масштабной инвестиционной программы, планомерно внедряемой на предприятии”.
Уважаемые зарубежные менеджеры! Вы продавали казахстанцам лекарство неизвестного происхождения, у вас со склада украли 100 тысяч флаконов непонятного лекарства и 60 кг субстанции, а теперь вы рассказываете нам о победоносных этапах? Ведь самое страшное, что никто не знает, какие последствия вызывает цефтриаксон шымкентского производства, созданный из контрафакта. А ведь здоровье и жизнь казахстанцев - это неотъемлемая часть национальной безопасности Республики Казахстан. Согласны ли с этим иностранные инвесторы?
Михаил КОЗАЧКОВ, фото с сайта “Костанайские новости”, Алматы - Шымкент - Алматы
P.S. В прошлом году на предприятие заезжал Нурсултан НАЗАРБАЕВ.
Он дал конкретное поручение нынешнему гендиректору Ижи УРБАНЦУ выпускать больше натуральных препаратов, а то многовато жалоб поступает на современные лекарства. Похоже, главу государства на заводе решили не слушать. В новом таблеточном цеху, например, налаживают производство самого обычного мукалтина, но не на основе местных трав, а из субстанции, которую планируют закупать в Европе. Не через Weloks ли пойдут поставки?
http://www.time.kz/articles/skandal/2017/10/11/poluchite-piljulej
Комментарии, по рейтингу, по дате