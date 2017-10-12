В ЮКО общественники вновь раскритиковали работу МПС

Да бесполезно... это просто какое-то ШОУ... шымкент ШОУ, где одни клоуны... сколько можно критиковать, уже устали все... а они плюют нам - вам всем в лицо... а еще проще сказать... они тупо отвечают -И ЧО??? чо сделаете? Лает-караван идёт.
Да...по поводу дебилов регулировщиков это в тему. За последний месяц частая картина регулировок езды на красный а там где не работает светофор их нет. Мож эт спец так делается чтоб грузить нас на штрафы???? Кстати мысля хорошая. Осенило после просмотра ролика. Над в прокуратуру капнуть. Пусть обоснованность таких действий проверят