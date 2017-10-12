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Шымкент
А дизайн то - французский
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tod777 12 Октября 2017 в 22:44:35
"Новые автобусные остановки"

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Profi 12.10.2017 в 22:54:27   # 636750
жопен
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  старик 12.10.2017 в 22:58:34   # 636753
Потрясающий дизайн! За сколько купили у французов?
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