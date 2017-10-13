Ответ "Химфарма" на публикацию газеты "Время"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Октября 2017 в 10:07:58
В случае с недобросовестным поведением поставщика сырья или с пропажей препарата, Компания является потерпевшей стороной.
При этом субстанция проходила входной контроль перед использованием в производстве и все показатели и характеристики соответствовали требованиям фармакопеи РК, что говорит о качественном и безопасном сырье. Готовый препарат также проходил выходной контроль и также качество и безопасность готового продукта были подтверждены уполномоченными органами. Высказывания в статье, подвергающие сомнению качество препарата, являются ложными.
Компания опровергает заявление о том, что было уничтожено 1.6 млн флаконов препарата, фактически уничтожено 2 140 964 флаконов препарата. Вопрос уничтожения субстанции регламентируется не желанием или намерением компании, а распоряжением уполномоченного органа. Как только соответствующее решение уполномоченных органов официально будет донесено до Компании, субстанция сразу же пойдет на утилизацию в соответствие с требованиями законодательства.
Касательно производства препарата на растительной основе под торговой маркой «Мукалтин», информируем, что для его производства действительно будет использоваться субстанция от сертифицированного по GMP поставщика из Германии, поскольку согласно требованиям законодательства Республики, Казахстан с 2018 года вся фармацевтическая продукция, реализуемая в нашей стране должна соответствовать стандартам качества GMP. К сожалению, в Казахстане и странах СНГ на сегодняшний день нет таких поставщиков сырья. В то же время мы совместно с ЮКГФА и компанией Polpharma ведем научные разработки по производству препаратов на основе растительного сырья, произрастающего в Казахстане. Это долгосрочный проект, который является частью нашей программы научного партнёрства с университетами Казахстана. Таким образом, Компания придерживается своих обязательств, принятых перед руководством страны.
Все лекарственные препараты нашей Компании зарегистрированы Министерством Здравоохранения РК, что означает, что высокое качество и безопасность наших продуктов и ингредиентов для их производства проверены в ходе официальных процедур и доказаны лабораторными тестами и клиническими испытаниями. Это подтверждается наличием официальных сертификатов, результатами тестов и документацией предоставленными уполномоченными органами Министерства Здравоохранения РК.
Препарат ЦЕФ III используется в течение долгого времени на всей территории Республики Казахстан, при этом претензий по качеству и безопасности данного препарата не поступало.
Информация, публикуемая в СМИ, не является достоверным источником информации, так как искажает факты и безосновательно порочит деловую репутацию Компании.
Со своей стороны, Компания выражает сожаление, что журналист из республиканского СМИ, получив доступ к внутренней документации, не обратился за разъяснениями ни к одной из сторон, упомянутых в публикации. Суждения, основанные на допущениях в данном случае, являются ложными и порочащими репутацию компанию».
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 13.10.2017 в 10:52:42 # 636838
Экскаватор 13.10.2017 в 13:00:52 # 636864