Родные погибшей мамы 6-х детей рассказали свою версию трагедии

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danilov 14 Октября 2017 в 00:33:34
16 сентября тридцатилетняя Мереке Козыкенова родила шестого ребенка. Женщина находилась пять дней под наблюдением врачей. После выписки у женщины поднялась температура и 26 сентября она снова попала в родильное отделение. Три дня врачи не могли сбить температуру и после этого отправили ее в отделение реанимации, где она пролежала еще три дня.
Когда состояние многодетной матери стало критическим, ее доставили в областную клиническую больницу Шымкента. Женщине была сделана операция, но ее так и не удалось спасти. Врачи констатировали, что причиной скоропостижной смерти сопутствовала продолжительная болезнь гепатитом, цирроз печени и сепсис.
Но родные Мереке Козыкеновой не согласны с данным заключением.
«Всем было известно, что у моей жены гепатит Б. Как только она забеременела, сразу же обратилась к врачу. Сдала все необходимые анализы, после чего нам было сообщено, что никакого риска для ребенка данная болезнь не предоставляет», – вспоминает муж скончавшейся женщины.
Родственники опровергли информацию, распространяемую в некоторых СМИ о том, что Мереке Козыкенова впала в кому сразу же после родов.
«Невестка моя и ее ребенок были здоровы. Мереке вышла с роддома самостоятельно. Мы ее встречали. Если нужно в качестве доказательств своих слов мы можем предоставить фото и видео. Через несколько дней после выписки у нее поднялась температура и Мереке попала снова в родом.
Когда у нее принимали роды, видимо, занесли инфекцию. Когда невестка лежала в роддоме она поделилась со своей сношенницей, что ей пришлось тяжко, после того как ее почистили гинекологи. Как раз в то время готовились встречать комиссию и делали ремонт. Соответственно, о каких санитарных стерильных условиях может идти речь, если вовсю идет ремонт? Ей точно занесли инфекцию именно там», – настаивает свекровь Мерке Козыкеновой.
Муж скончавшейся женщины обвиняет в безграмотности врачей больницы, которые от незнания своего дела довели ее до критического состояния. Как утверждает мужчина, врачи только и занимались тем, что сбивали температуру.
«Мы удивлены, почему только у недавно рожавшей женщины сразу же не проверили матку? Все, что делали, так это сбивали температуру. Попавшая в матку инфекция попала в кровь и начался сепсис. Когда привезли на операцию в Шымкент, у нее до того была жидкая кровь, что не сворачивалась и операция прошла не своевременно. А в роддоме Туркестана, говорили обратное, что у нее наоборот кровь очень густая.
Как я могу обвинять врачей из областной больницы Шымкента, если изначально врачами из Туркестана не было поставлено правильного диагноза», – недоумевает отец шестерых детей.
Родственники не могут найти покоя, после того как получили результаты судебно-медицинской экспертизы, где нигде не указано, что был цирроз печени. Указаны следующие причины смерти — эндометрит, сепсис и оттек головного мозга.
«Я не понимаю таких врачей, которые не могут поставить диагноз. Почему сразу не говорят, что не компетентны. Мы бы показали ее другим специалистам. Для чего они держали ее целых три дня, раз не предпринимали никаких действий. Потом, не выяснив ничего, отправили в реанимацию. Неужели надеялись на удачу. За это время, пока врачи переводили ее с одной палаты в другую, по всему ее организму распространилась инфекция. Моя дочь зашла в больницу живой, а забирали мы ее уже мертвой», – высказался отец Мереке Козыкеновой.
Самое интересное, что на похороны пришли врачи того самого роддома и начали успокаивать родственников,говоря, что на все воля всевышнего, и стали просить закрыть на все глаза. С их стороны даже были предложения покрыть расходы, связанные с поминками, которые делаются на семь и сорок дней после смерти. Родственники поняли, что врачи так и не поняли своей вины.
«Нам не нужны деньги, виноватые должны быть наказаны. Мы ищем справедливости. Сегодня оборвалась жизнь нашей девочки, завтра может оборвется чья-то еще жизнь, кто знает?! Мы соболезнуем всем родственникам погибших врачей, которые вылетели помочь Мереке, но попали в авиакатастрофу и разбились.
Крушение самолета санавиацииИз-за одного некомпетентного врача, который не смог поставить правильный диагноз, ушли из жизни пять человек, летевших в том самолете, и наша дочь Мерке. Из-за ошибки одного человека пострадали шесть человек.
Пока в Казахстане специалисты не будут ответственно относиться к своей работе, у нас не будет порядка и покоя. Если бы в Туркестане были бы грамотные высококвалифицированные врачи, не попали бы в авиакатастрофу врачи и пилоты, вылетевшие из Алматы. Семьи бы их сейчас не горевали бы, как и наша», – заключили родственники скончавшейся матери шестерых детей.
https://www.nur.kz/1645182-rodnye-pogibshey-mamy-6-kh-detey-iz-turkes.html
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Zhycie est 14.10.2017 в 01:17:59 # 636933