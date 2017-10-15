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Шымкент
Акимы на марафоне
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danilov 15 Октября 2017 в 14:10:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  baglankz 15.10.2017 в 15:05:30   # 637146
Популисты-воры, блин
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  shlenchak 15.10.2017 в 17:52:40   # 637163
Хотелось бы увидеть весь процесс пробежки, а не старт и финиш)))
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