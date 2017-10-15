Шымкентские полицейские разыскивают педофила

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Гость 15 Октября 2017 в 19:02:49
Как сообщает портал, город наполняется слухами о неких педофилах, якобы охотящихся на малолетних детей. Даже в рассылках по социальным сетям периодически приходят сообщения с описанием и фото предполагаемых преступников, сообщает корреспондент ТК Отырар TV» Данил Шемратов.
Как выяснилось, рассылка с фотографиями троих молодых парней, которых называют педофилами, является фейком. А вот еще одно сообщение, где имеется фоторобот неизвестного, является официальным сообщением полиции.
«3 и 4 октября в Енбекшинский ОП обратились две жительницы Шымкента с заявлениями, что в отношении их несовершеннолетних детей были совершены развратные действия неизвестным молодым мужчиной, примерно 19-20 лет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. По статье 124 УК Рк «Развратные действия в отношении несовершеннолетних», - прокомментировала Салтанат Каракозова, руководитель Управления язвка и информации ДВД ЮКО.
Для розыска неизвестного мужчины создана оперативная группа. Начато досудебное расследование. Принимаются меры по задержанию неизвестного.
Фоторобот разыскиваемого имеется во всех отделах полиции Шымкента.
Otyrar.kz
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Цитата: ss720 от 15.10.2017 21:42:57
Где фото?
Где фото?
Quote:
Фоторобот разыскиваемого имеется во всех отделах полиции Шымкента.