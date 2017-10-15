50 млн тенге похитили из строительного магазина в Шымкенте

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едридмадрид 15 Октября 2017 в 19:58:55
"В ночь со второго на третье октября 2017 года, примерно в 02.00, в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента поступило сообщение о краже из магазина в районе Старого города. По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой Аль-Фарабийского ОП установлено, что неизвестные лица проникли в один из строительных магазинов и похитили оттуда деньги в сумме 50 млн тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по статье УК РК "Кража". С целью раскрытия данного преступления в отделе полиции создали специальную группу из числа опытных следователей и оперативников", - сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили пятерых подозреваемых. Трех из них, 1994, 1989, 1992 годов рождения, полицейские задержали по месту жительства в Шымкенте. Они. Один из задержанных оказался работником магазина. В качестве вещественных доказательств изъята часть похищенных денег в сумме 8 млн тенге, а также автомашина подозреваемых лиц. Деньги вернули законному владельцу.
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование. Оперативниками принимаются меры по задержанию остальных участников преступления.
https://www.kt.kz/rus/crime/50_mln_tenge_pohitili_iz_stroiteljn ogo_magazina_v_shimkente_1153647562.html
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