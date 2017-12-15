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Шымкент
Вопреки мнению филологов по рекомендации директора зоопарка в Шымкенте меняют вывески
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danilov 15 Декабря 2017 в 16:40:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 15.12.2017 в 17:16:36   # 649667
Думаю что если пишется без слово "города" то склонять нужно, например "Национальный центр Шымкента", а если со словом "города" то не нужно. А города с последними гласными буквами как А или Й то нужно склонять, например города Астаны, города Абая и тд..
Вот, одну табличку вспомнил
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  Серж222 15.12.2017 в 17:19:18   # 649668
Прав депутат и директор зоопарка! Если написано ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (название населенного пункта не склоняется, если уже просклонен термин, обозначающий наименование населенного пункта), а если просто написано название населенного пункта (без термина, обозначающего наименование населенного пункта), то оно склоняется (ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ШЫМКЕНТА)
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  PLEXus 15.12.2017 в 19:33:36   # 649703
Проблемы по важнее уже давно решили или новости закончились?
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