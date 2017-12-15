Вопреки мнению филологов по рекомендации директора зоопарка в Шымкенте меняют вывески

Думаю что если пишется без слово "города" то склонять нужно, например "Национальный центр Шымкента", а если со словом "города" то не нужно. А города с последними гласными буквами как А или Й то нужно склонять, например города Астаны, города Абая и тд..
Вот, одну табличку вспомнил
Прав депутат и директор зоопарка! Если написано ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ (название населенного пункта не склоняется, если уже просклонен термин, обозначающий наименование населенного пункта), а если просто написано название населенного пункта (без термина, обозначающего наименование населенного пункта), то оно склоняется (ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ШЫМКЕНТА)