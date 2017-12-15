Житель ЮКО выложил в Сеть видео с «произволом полицейских»: Как накажут виновных

доказано, что сотрудники участковой полиции СДП Казыгуртского РУВД недобросовестно отнеслись к служебным обязанностям, и вина 4 сотрудников, которые своими действиями допустили нарушение 2-го подпункта 5-го пункта 2-й частиХороший прецедент! Редкий случай, когда "расследование" приводит к подтверждению фактов.
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едридмадрид 15 Декабря 2017 в 17:29:42
Завершилось расследование инцидента с произволом полицейских в ЮКО. В редакцию пришел ответ областного департамента внутренних дел на запрос агентства.
«14 ноября 2017 года житель дома №61 по улице Ш.Уалиханова Казыгуртского района Тажибаев Ы.К. обратился с жалобой в УСБ ДВД Южно-Казахстанской области о том, что 09.11.2017г. сотрудники Казыгуртского РУВД остановили его автомобиль и потребовали предоставить документы для проверки транспортного средства без объяснения каких-либо обстоятельств, после чего начали заполнять отчет об административном правонарушении. Когда Тажибаев Ы.К. потребовал вернуть документы и начал снимать сотрудников РУВД на камеру сотового телефона, они применили к нему силу и проявили по отношению к нему грубость. Тажибаев Ы.К. попросил в своем заявлении принять законные меры по отношению к этим сотрудникам», — сообщают полицейские.
В сообщении ДВД отмечается, что «по этому факту в результате официального расследования, проведенного УСБ ДВД ЮКО, доказано, что сотрудники участковой полиции СДП Казыгуртского РУВД недобросовестно отнеслись к служебным обязанностям, и вина 4 сотрудников, которые своими действиями допустили нарушение 2-го подпункта 5-го пункта 2-й части «Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан», принятого указом президента Республики Казахстан 29 декабря 2015 года №153, который гласит: «быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность», нашла свое подтверждение».
«8 ноября 2017 года дисциплинарная комиссия провела слушание по дисциплинарной ответственности работников и постановила рекомендовать начальнику ДВД ЮКО освободить 3 сотрудников Казыгуртского РУВД от занимаемых должностей, а ответственность еще одного сотрудника рассмотреть, когда он выйдет на службу», — отметили в ДВД ЮКО.
«Согласно решению дисциплинарной комиссии ДВД ЮКО, проект приказа подготовлен и представлен для подписания начальнику ДВД ЮКО», — подчеркнули в департаменте.
Напомним, житель ЮКО Ыхтиор Тажибаев разместил в Фейсбуке видеоролик со сценой рукоприкладства со стороны полицейских в отношении него. Он признался, что еще 11 ноября написал заявление в управление собственной безопасности ДВД ЮКО, но ответа не дождался.
«Я требую наказать этих работников, потому что нельзя так обращаться с людьми. Нужно прекратить полицейский произвол», — заявил Ыхтиор Тажибаев.
http://newtimes.kz/silovoj-blok/item/64223-zhitel-yuko-vylozhil-v-set-video-s-proizvolom-politsejskikh-kak-nakazhut-vinovnykh