Двое воришек потрошили в ЮКО квартиры и автомобили

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 09:55:58
Домушники при появлении женщины скорылись. Они сообщила об этом в Сайрамский РУВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двоих жителей Шымкента, 1979 и 1985 годов рождения. задержанные сразу признались в содеянном. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.188 УК РК «Кража». Проводится досудебное расследование.
«Как выяснили полицейские, домушники занимались не только кражами золотых изделий и других ценных вещей из домов местных жителей, но и промышляли автокражами.
Так, 11 декабря подозреваемые вскрыли автомашину Opel, принадлежащую жителю Сайрамского района, откуда похитили сотовый телефон, стоимостью 60 тысяч тенге. Краденое имущество подозреваемые затем сбывали, а деньги тратили на свои нужды», - информирует пресс-служба Управления государственного языка и информации ДВД ЮКО.
Следствие установило причастность задержанных к трем фактам краж чужого имущества. Общая сумма ущерба составила свыше 1 000 000 тенге.
По данным фактам также проводится досудебное расследование.
http://patrul.kz/novost/dvoe-vorishek-potroshili-v-yuko-kvartiry-i-avtomobili
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