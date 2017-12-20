В Шымкенте прошло ОПМ «Подросток»

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 09:56:27
Сотрудники ювенальной полиции МПС УВД г. Шымкент подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», проходившего на территории областного центра три дня.
Основными целями ОПМ являлось профилактика и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, выявление подростков, находящихся в ночное время вне жилых помещений без сопровождения взрослых и другие виды административных правонарушений в отношении несовершеннолетних. В мероприятии задействовали свыше 100 полицейских, представителей прокуратуры, образования, здравоохранения, общественных организаций и родительских комитетов.
«За три дня ОПМ «Подросток» сотрудниками полиции МПС УВД г. Шымкент зарегистрировано 106 административных правонарушений. В органы внутренних дел полицейские доставили свыше 100 несовершеннолетних, в том числе 89 за административное нарушение. В Центр адаптации несовершеннолетних ЮКО направили 32 подростка, оставленных без присмотра родителей. К административной ответственности полицейские привлекли родителей 82 подростков, находившихся в ночное время вне дома без сопровождения законных представителей. Стражи порядка выявили 2 несовершеннолетних, куривших в общественных местах и одного подростка, находившегося в игровом заведении в ночное время без сопровождения взрослых. В отношении 6 родителей полицейские составили административные протокола за ненадлежащее воспитание детей», - сообщает упраление государственного языка и информации ДВД ЮКО.
Также в ходе ОПМ «Подросток» сотрудники ювенальной полиции УВД г. Шымкент провели ряд разъяснительных бесед с несовершеннолетними на тему профилактики административных правонарушений.
http://patrul.kz/novost/v-shymkente-proshlo-opm-podrostok
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