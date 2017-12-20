Полиция ЮКО задержала 33-летнего подозреваемого в серии мошенничеств

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 09:56:53
«Одна из потерпевших сообщила, что мужчина предложил ей вложить деньги в некую фирму и пообещал, что через пару недель она получит их с процентами. После того, как потерпевшая отдала 350 тысяч тенге, подозреваемый скрылся из виду. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 190 УК РК «Мошенничество», - сообшает управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний безработный местный житель. Следствием установлена причастность задержанного к 4 подобным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около миллиона тенге.
По всем установленным фактам проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам мошенничества. Ведется следствие.
http://patrul.kz/novost/policiya-yuko-zaderzhala-33-letnego-podozrevaemogo-v-serii-moshennichestv
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