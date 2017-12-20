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Шымкент
Жестокая расправа над собакой шокировала жителей Шымкента
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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 09:58:51
По словам зоозащитников, в праздничные дни к ним обратилась женщина, которую позже увезла скорая помощь из-за серьезного нервного срыва, передает корреспондент Tengrinews.kz. Девушка рассказала, что в соседнем дворе мужчина при свете дня разделывает собаку. К своему несчастью, в убитом животном она опознала своего любимца, потерявшегося неделю назад.



"Мы вынуждены опубликовать это видео для того, чтобы люди знали о вопиющей ситуации, происходящей в XXI веке в нашем городе и требующей внимания каждого гражданина, неравнодушного к судьбе не только бездомных, но и своих собственных собак", - говорится в тексте к видеоролику.

Они отметили, что к ним неоднократно обращались подписчики с сообщениями о том, что в частном секторе разделывают бездомных собак и продают их мясо. И опубликованное видео стало шокирующим подтверждением.

"Как можно спокойно жить и растить детей в городе, где твой сосед спокойно гигантским тесаком отрубает головы собак, не неся никакой ответственности: ни административной за несоблюдение условий проживания, ни уголовной по многочисленным статьям!" - возмутились защитники животных.

https://tengrinews.kz/events/video-jestokoy-raspravyi-sobakoy-shokirovalo-jiteley-333555/
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