В Шымкенте из-за взрыва бытового газа тяжелые травмы получили женщина и ребенок

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 19:29:30
Дом, пострадавший от хлопка газовоздушной смеси, непригоден для жилья.
Хозяин разрушенной времянки Куаныш Сихымбаев рассказал, как спасал дочь и жену. Трагедия произошла приблизительно в 7.15 утра, когда семья только проснулась. Глава семейства отправился в гараж, который вплотную прилегает к времянке, и начал прогревать машину.
В этот момент раздался взрыв, из дома выбежала супруга и старшая дочь, у обеих горели волосы.
«Жена выскочила — волосы горят и дочка следом, волосы тоже горят. Я бросился их тушить. Хорошо, что младшая была укрыта на кровати, это ее спасло. У нас газ на улице провели, а недавно сосед протянул себе трубу. Наверное, это было сделано с нарушениями. Все время пахло газом, особенно у нас в гараже, подземный газопровод прямо рядом с нашим домом проходит»,- рассказывает житель поселка Тассай Куаныш Сихымбаев.
Пострадавшая женщина, супруга Фатима, в тяжелом состоянии поступила в реанимацию ЦГБО, ожоги 53% тела. За жизнь 6-летней дочки Мереке борются врачи областной детской больницы.
«В 8.40 с бригадой скорой помощи поступила женщина, предварительный диагноз термический ожог пламенем 2 -3 степени, 53 процента поверхности тела обожжены. При поступлении состояние было тяжелым. Помещена в реанимационное отделение»,- сообщил врач-комбустиолог.
В доме, где взорвался газ, отошла одна стена, другие покрылись гигантскими трещинами. Хозяин дома Куаныш Сихымбаев уверен, восстановить строение не получится. Требуются значительные средства, а он работает преподавателем в школе. Кстати, приехавшие после инцидента газовики разрыли подземный газопровод и наложили на место утечки хомут.
«После взрыва пришли специалисты, с помощью прибора проверили и сказали, что идет утечка газа на улице возле гаража. С помощью экскаватора газовики раскопали трассу и увидели трещину в пластиковой трубе, и поставили хомут»,- рассказал брат пострадавшего Нурлан Сихымбаев.
Напомним, сегодня власти сообщили о двух пострадавших — 30-летней женщине и 6-летней девочке- в результате хлопка газовоздушной смеси.
По предварительной версии специалистов газового хозяйства, обследовавших газопровод, владелец соседнего дома без ведома, и не имея разрешения от газоснабжающей организации, произвел самовольную врезку в газопровод полиэтиленовой трубой. В месте врезки на полиэтиленовой трубе образовалась трещина. Соединение не прошло необходимой в таких случаях проверки и опрессовки.
По этому факту проводится расследование.
http://tvk-uko.kz/2017/12/19/podrobnosti-vzry-va-by-tovogo-gaza-v-shy-mkente/
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