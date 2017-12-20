Жрицы любви «развели» нескольких мужчин в Шымкенте

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 19:32:07
«На вокзале нашел девушку, спросил: «Сколько будет?» Она сказала, что час 6 000. Я спросил, сколько будет за три часа, она ответила, что будет 15000 тысяч. Договорились, пошли на съемную квартиру. В квартиру, в которую она пригласила, подошла еще одна девушка. Я обрадовался, что будет две девушки. Меня попросили, чтобы я принял душ, а затем они меня обслужат. Я с радостью пошел в душ, искупался, а когда вышел, то девушек и след простыл. Посмотрел в куртку, а там денег нет. Хорошо, в другом кармане было 2000 тенге. От горя закричал: «мама», ударился два раза головой о стену и выпил пива»,- красочно описал инцидент пострадавший.
Прибывшие на место преступления стражи порядка оперативно приступили к поискам и вскоре задержали жриц любви и почитательниц чистого тела. Их доставили в Аль-Фарабийское РОВД, ведется следствие.
Ночью 15 декабря на пульт 102 поступил звонок от женщины. Заявительница 42 лет, сообщила, что двое парней в одной из съемных квартир, расположенных по улице Айбергенова, дом 10, изнасиловали ее. В срочном порядке был объявлен план перехват. МПС-ники и солдаты нацгвардии приступили к поискам описанных потерпевшей преступников. Позже гвардейцы остановили парней, подходящих под описание и доставили к месту происшествия.
«Нам сообщили, что в одной из квартир по улице Айбергенова, 10, произошло изнасилование, описали внешность и в чем были одеты злоумышленники. Мы приступили к поискам на своей территории и остановили двух парней, подходящих по ориентировке. Привели их к месту пришествия и сдали полицейским».
Тем временем, задержанные парни отрицали свою причастность к происшествию.
«Мы шли в магазин, нас остановили солдаты и попросили пройти с ними. Сказали, что произошло изнасилование. Мы студенты и ничего подобного мы не делали».
Позже сотрудники полиции выяснили, что заявительница работает в агентстве, которое сдает квартиры по суточно и по часам. Со слов хозяйки агентства, якобы потерпевшая была пьяна. А что побудило ее заявить на юношей, остается загадкой. Стражам порядка пришлось взять объяснительную от заявительницы.
Утром 20 декабря на улице Толеби произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Автобус с пассажирами снес разделительное бетонное ограждение. Прибывшим полицейским придется выяснять причину ДТП, а водителю возмещать ущерб, нанесенный казенному имуществу .
http://tvk-uko.kz/2017/12/20/zhritsy-lyubvi-razveli-neskol-kih-muzhchin-v-shy-mkente-13-region/
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