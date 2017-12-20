Газовики отправились по домам

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поставлю на наружную стенку откуда мне будет задувать , вот тогда они придут меня учить грамоте
откройте крылечку в окне квартиры и вы лишитесь горячей вады в квартире
Цитата: Dulat от 20.12.2017 23:59:09
да они сами ведут к нарушениям , у меня квартира в 103 серии , где есть специальная шахта под газ колонку , так они мне запретили туда вставлять газ колонку , сделай мол пристройку и туда мол газ колонку , я обьясняю что квартира была проектирована изначально еще до строительства под газ колонку у стенки в кухне , но они ни в какую ,
поставлю на наружную стенку откуда мне будет задувать , вот тогда они придут меня учить грамоте
да они сами ведут к нарушениям , у меня квартира в 103 серии , где есть специальная шахта под газ колонку , так они мне запретили туда вставлять газ колонку , сделай мол пристройку и туда мол газ колонку , я обьясняю что квартира была проектирована изначально еще до строительства под газ колонку у стенки в кухне , но они ни в какую ,
поставлю на наружную стенку откуда мне будет задувать , вот тогда они придут меня учить грамоте
103 серии дома строились в двух вариантах: с газовыми колонками и с центральной горячей водой. Там где стояли газовые колонки по проекту с момента постройки дома, не слышал чтобы газовики напрягали. В тех квартирах 103 серии, где по проекту при постройке дома была проведена централизованная система горячего водоснабжения, газовых колонок не устанавливалось и соответственно в таких домах отсутствуют дымоходы. А на кухнях только вентиляционные шахты.
Если в вашем доме ранее было центральное горячее водоснабжение, то газовики все правильно сказали - не можете вы в вентиляционную шахту подключить дымоход вашей колонки. Многие люди, живущие в 103 серии почему-то ошибочно считают что если 103 серия, то автоматически можно ставить колонку. Не путайте вентиляционные шахты и дымоходные.
Если же у вас на кухне имеется 2 выхода: дымоходная и вентиляционная, то газовики вам лапшу на уши навешали. Но в таком случае у вас должна была когда-то или сейчас уже стоять колонка.
Про какую-то пристройку я не понял ничего.
И вот это совсем не понятно:
Цитата: Dulat от 21.12.2017 00:02:25
они мне обьяснили , что по новым снипам в ком обектах водяные обогреватели для горячей воды запрещены ,
откройте крылечку в окне квартиры и вы лишитесь горячей вады в квартире
они мне обьяснили , что по новым снипам в ком обектах водяные обогреватели для горячей воды запрещены ,
откройте крылечку в окне квартиры и вы лишитесь горячей вады в квартире