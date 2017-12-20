Газовики отправились по домам

да они сами ведут к нарушениям , у меня квартира в 103 серии , где есть специальная шахта под газ колонку , так они мне запретили туда вставлять газ колонку , сделай мол пристройку и туда мол газ колонку , я обьясняю что квартира была проектирована изначально еще до строительства под газ колонку у стенки в кухне , но они ни в какую ,поставлю на наружную стенку откуда мне будет задувать , вот тогда они придут меня учить грамоте