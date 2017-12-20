Жители Шымкента недовольны ростом тарифов

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danilov 21 Декабря 2017 в 11:07:37
НЕДОВОЛЬСТВО ЖИТЕЛЕЙ
Жительница Шымкента Мадина Жансерикова (имя и фамилия изменены по ее просьбе. – Ред.) с тремя детьми проживает в четырехкомнатной квартире в микрорайоне Куншыгыс. По ее словам, тарифы на некоторые виды коммунальных услуг только в этом году повышались дважды.
– Сейчас за коммунальные услуги мы платим около 20 тысяч тенге. К примеру, в декабре 2016 года за отопление мы платили из расчета 109 тенге 67 тиынов за один квадратный метр. В январе 2017 года тариф подняли до 123 тенге 14 тиынов, в ноябре тепло подорожало до 142 тенге 31 тиына. То есть год назад за отопление мы платили восемь тысяч тенге, сейчас мы платим около 11 тысяч тенге, – говорит она.
Сейчас за коммунальные услуги мы отдаем третью часть своего заработка. Как нам жить, если цены будут расти и дальше?
В начале года за один кубометр горячей воды Мадина платила 245 тенге, теперь – 333 тенге. Тариф на холодную воду вырос с 107 до 122 тенге за кубометр. Это почти в два раза дороже, чем было два года назад, говорит жительница Шымкента.
– Теперь намерены поднять тарифы на электричество. Даже сейчас за коммунальные услуги мы отдаем третью часть своего заработка. Как нам жить, если цены будут расти и дальше? – задается вопросом Мадина Жансерикова.
Пенсионерка Гульвира Бектемисова считает, что при повышении тарифов нужно учитывать платежеспособность населения.
– Люди получают зарплату в размере 60–70 тысяч тенге. Как можно жить на такую зарплату? Если тарифы и дальше будут так расти, это может вызвать недовольство среди населения. В каждой семье работает по одному человеку. Он содержит всю семью. Что будет, если он останется без работы? – говорит Гульвира Бектемисова.
«ВЫНУЖДЕННЫЕ МЕРЫ»
Местные власти в курсе усиления социального недовольства среди населения. Однако политику роста тарифов объясняют «вынужденными мерами». В ходе публичных слушаний 15 декабря в городском Дворце школьников в Шымкенте жители засыпали вопросами руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции министерства национальной экономики по Южно-Казахстанской области Бахтияра Аталыкова. По словам Аталыкова, по любым заявкам монополистов на рост тарифов будут проводиться публичные слушания, в ходе которых поставщики услуг должны получить согласие жителей. Представитель акимата говорит, что 34 крупных субъекта естественных монополий в регионе перешли на пятилетний тариф.
– Их тарифы могут измениться лишь при возникновении чрезвычайной ситуации. К примеру, в августе выросли цены на газ. В связи с этим выросли тарифы на тепло, горячую воду. Несмотря на дополнительные расходы, тарифы на электричество за последние два года не повышались. Они подали заявку о повышении цен с января, – говорит он Азаттыку.
Аталыков отмечает, что при рассмотрении заявки на увеличение тарифов «подсчитывается каждый тиын», а приказывать монополистам не повышать тарифы противозаконно. Акимат напоминает, что все коммунальные услуги населению поставляются предпринимателями, которые не могут работать в убыток себе.
– Компания «3-Энергоорталык», обеспечивающая теплом большую часть населения, повысила цены. Потому что выросли цены на газ. Предпринимателям, которые покупают дорогой газ, мы не можем сказать, чтобы они «не повышали тарифы». Если стоимость тепла ниже его себестоимости, то мы обязаны сделать им такие тарифы, чтобы они могли работать без убытка для себя. Однако мы подсчитаем каждый тиын и не дадим им тариф свыше положенного. Наша основная обязанность – защита прав потребителей, – говорит представитель акимата.
Исполняющий обязанности директора энергоснабжающей компании «Энергопоток» Рустам Ахметов говорит, что их предприятие обратилось в департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции с предложением о повышении тарифов на электричество с 1 января 2018 года для физических лиц с 13 тенге 25 тиынов до 14 тенге 5 тиынов, для юридических лиц – с 22 тенге 21 тиына до 26 тенге 80 тиынов.
– Основная причина заключается в том, что с 1 января цены намерены поднять сами производители электроэнергии. О повышении цен на свои услуги объявили поставщики энергии. Если среднемесячная зарплата по области превышает 100 тысяч тенге, то среднемесячная зарплата сотрудников нашего центра составляет 66 тысяч тенге. Тарифы на электричество и заработная плата работников будут увеличены по этим причинам, – говорит Ахметов.
ОПАСЕНИЯ АКТИВИСТОВ
Активист из Шымкента Жанысбек Отеген полагает, что «Энергопоток» проигнорирует нужды жителей, не способных полностью оплатить услуги. По его мнению, компания сразу отключает электричество потребителям, если они не заплатили хотя бы за один месяц, при этом потребителей «обязывают оплатить стоимость подключения электрической энергии в размере 1800 тенге».
– Это грабительский штраф для народа. В компании «3-Энергоорталык» говорят, что это способ дисциплинировать неплательщиков. Между тем недовольство в обществе вызывает сам рост цен на электричество, – говорит активист.
Председатель филиала партии «Нур Отан» в городе Шымкенте Омирзак Мелдеханов соглашается с тем, что вместе с ростом тарифов растет и недовольство среди населения. По его предположениям, среднемесячная зарплата в Южно-Казахстанской области – 50 тысяч тенге. Он скептически относится к данным официальной статистики, согласно которым среднемесячная зарплата составляет 101 тысячу тенге. По мнению Мелдеханова, монополисты неправильно оценивают платежеспособность населения с низким доходом.
– Стоимость тысячи кубометров газа в Атырау составляет семь-восемь тысяч тенге, в Северо-Казахстанской области – 14–15 тысяч тенге, в Южно-Казахстанской области – 34 тысячи тенге. Почему у нас такие высокие цены на газ? Местный акимат и антимонополисты, сами монополисты работают неправильно, – считает депутат маслихата.
В Южно-Казахстанской области решение о росте тарифов на коммунальные услуги ежегодно сопровождается недовольством общественности. В прошлом году в ходе публичных слушаний по повышению тарифов в акимате из зала выпроводили активиста, выступившего с призывом обсудить этот вопрос.
По данным департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Южно-Казахстанской области, 34 субъекта этого региона перешли на пятилетний тариф. Поэтому в прошлом году в области выросли цены на газ, в связи с этим поднялись тарифы и на теплоснабжение. Департамент обещал, что в последующие годы «тарифы будут расти лишь на уровне инфляции».
Энергоснабжающие организации говорят, что Южно-Казахстанская область всегда испытывала дефицит энергии. Шардаринская ГЭС и компания «3-Энергоорталык» покрывают лишь 40 процентов спроса на электроэнергию в области. По этой причине такие компании, как «Энергопоток», закупают электроэнергию в Северо-Казахстанской области и у Жамбылской ГРЭС и поставляют ее с наценкой.
https://rus.azattyq.org/a/ahymkent-nedovolstvo-rostom-tarifov/28930308.html
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