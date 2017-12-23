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Шымкент
Жители Узбекистана скупают в ЮКО продукты
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danilov 22 Декабря 2017 в 19:30:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.12.2017 в 21:07:00   # 650849
А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами.
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  jumanjiqz 23.12.2017 в 03:21:33   # 650883
Вот уж не думал, что цены на наши продаваемые продукты будут стоит меньше чем в Узбекистане!?
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  KapitanNemo 23.12.2017 в 07:44:58   # 650885
Девальвация сделала наши товары конкурентно способными даже в Китае и Африке.

https://www.numbeo.com/food-prices/country_result.jsp?country=China
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  KapitanNemo 23.12.2017 в 08:08:18   # 650886
1 кг картофеля 6 юаней - 300 тенге
1 л молока 12 юаней - 600 тенге
1 кг риса 6 юаней - 300 тенге
1 булка хлеба 500 гр 9 юаней - 450 тенге!
Средняя зарплата 6000 юаней - всего 30 000 тенге.

Данный ресурс мониторинга цен вызывает доверие, потому что по Казахстану цены актуальные

www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Kazakhstan

Наш Казахстан имеет хорошие перспективы стать агродержавой Евразии.
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  Directrix 23.12.2017 в 09:10:17   # 650889
Цитата: KapitanNemo от 23.12.2017 08:08:18
1 кг картофеля 6 юаней - 300 тенге
1 л молока 12 юаней - 600 тенге
1 кг риса 6 юаней - 300 тенге
1 булка хлеба 500 гр 9 юаней - 450 тенге!
Средняя зарплата 6000 юаней - всего 30 000 тенге.

Данный ресурс мониторинга цен вызывает доверие, потому что по Казахстану цены актуальные

www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Kazakhstan

Наш Казахстан имеет хорошие перспективы стать агродержавой Евразии.

Что-то не особо вызывает доверие. Если цены, то курс 1×50, а как зп то курс 1×5.
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  Софруджу 23.12.2017 в 09:24:49   # 650892
Цитата: старик от 22.12.2017 21:07:00
А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами.

Тогда продукты стоили одинаково "от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей". Но Ташкент как столица имел лучшее снабжение. Многие продукты, которые у нас "выкидывали", там были всегда.Ну, и выбор всегда был больше: и продуктов, и вещей
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  Ал 23.12.2017 в 10:09:16   # 650894

Quote:
Особым спросом пользуются подсолнечное масло, конфеты, чай, печенье. Эти продукты по словам наших соседей в Казахстане стоят в разы дешевле...

По уточнениям репортеров цена пятилитровки подсолнечного масла с двух тысяч в Узбекистане падает до полутора в Казахстане.
Очевидно, что репортеры "Астаны" считать не умеют.

Со слов продавца на видео в день недавно продавали всего четыре бутылки масла, сейчас - тридцать.
Похоже, бум продаж связан с предновогодним ажиотажем...
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  Zoggyla 23.12.2017 в 10:23:36   # 650895
Цитата: Софруджу от 23.12.2017 09:24:49
Цитата: старик от 22.12.2017 21:07:00
А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами.

Тогда продукты стоили одинаково "от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей". Но Ташкент как столица имел лучшее снабжение. Многие продукты, которые у нас "выкидывали", там были всегда.Ну, и выбор всегда был больше: и продуктов, и вещей
Это не совсем так. Была поясовая торговля.
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  Софруджу 23.12.2017 в 10:29:43   # 650897
Это не совсем так. Была поясовая торговля.
Да, но не более того. И нас это никак не касалось. Чуть дороже было где-то на крайнем Севере, но тоже везде одинаково
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  KapitanNemo 23.12.2017 в 19:26:06   # 650940
6000 юаней х 50 равно 300 000 тенге.
Замечание принято.

И это только плюс. Это означает хорошую покупательскую способность китайцев.
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  Маке0912 23.12.2017 в 22:13:52   # 650962
Цитата: KapitanNemo от 23.12.2017 19:26:06
6000 юаней х 50 равно 300 000 тенге.
Замечание принято.

И это только плюс. Это означает хорошую покупательскую способность китайцев.

Да,да -больше не ошибайся.
А то подумал тебе китайский калькулятор подарить.
Если бы 300 000 тенге зарплата в РК . Тогда было бы нормально .
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