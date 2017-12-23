Жители Узбекистана скупают в ЮКО продукты

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danilov 22 Декабря 2017 в 19:30:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 23.12.2017 в 07:44:58 # 650885
https://www.numbeo.com/food-prices/country_result.jsp?country=China
KapitanNemo 23.12.2017 в 08:08:18 # 650886
1 л молока 12 юаней - 600 тенге
1 кг риса 6 юаней - 300 тенге
1 булка хлеба 500 гр 9 юаней - 450 тенге!
Средняя зарплата 6000 юаней - всего 30 000 тенге.
Данный ресурс мониторинга цен вызывает доверие, потому что по Казахстану цены актуальные
www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Kazakhstan
Наш Казахстан имеет хорошие перспективы стать агродержавой Евразии.
Цитата: KapitanNemo от 23.12.2017 08:08:18
1 кг картофеля 6 юаней - 300 тенге
1 л молока 12 юаней - 600 тенге
1 кг риса 6 юаней - 300 тенге
1 булка хлеба 500 гр 9 юаней - 450 тенге!
Средняя зарплата 6000 юаней - всего 30 000 тенге.
Данный ресурс мониторинга цен вызывает доверие, потому что по Казахстану цены актуальные
www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Kazakhstan
Наш Казахстан имеет хорошие перспективы стать агродержавой Евразии.
1 кг картофеля 6 юаней - 300 тенге
1 л молока 12 юаней - 600 тенге
1 кг риса 6 юаней - 300 тенге
1 булка хлеба 500 гр 9 юаней - 450 тенге!
Средняя зарплата 6000 юаней - всего 30 000 тенге.
Данный ресурс мониторинга цен вызывает доверие, потому что по Казахстану цены актуальные
www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Kazakhstan
Наш Казахстан имеет хорошие перспективы стать агродержавой Евразии.
Что-то не особо вызывает доверие. Если цены, то курс 1×50, а как зп то курс 1×5.
Цитата: старик от 22.12.2017 21:07:00
А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами.
А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами.
Тогда продукты стоили одинаково "от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей". Но Ташкент как столица имел лучшее снабжение. Многие продукты, которые у нас "выкидывали", там были всегда.Ну, и выбор всегда был больше: и продуктов, и вещей
Quote:
Особым спросом пользуются подсолнечное масло, конфеты, чай, печенье. Эти продукты по словам наших соседей в Казахстане стоят в разы дешевле...
По уточнениям репортеров цена пятилитровки подсолнечного масла с двух тысяч в Узбекистане падает до полутора в Казахстане.
Очевидно, что репортеры "Астаны" считать не умеют.
Со слов продавца на видео в день недавно продавали всего четыре бутылки масла, сейчас - тридцать.
Похоже, бум продаж связан с предновогодним ажиотажем...
Цитата: Софруджу от 23.12.2017 09:24:49Это не совсем так. Была поясовая торговля.
Тогда продукты стоили одинаково "от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей". Но Ташкент как столица имел лучшее снабжение. Многие продукты, которые у нас "выкидывали", там были всегда.Ну, и выбор всегда был больше: и продуктов, и вещей
Цитата: старик от 22.12.2017 21:07:00
А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами.
А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами.
Тогда продукты стоили одинаково "от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей". Но Ташкент как столица имел лучшее снабжение. Многие продукты, которые у нас "выкидывали", там были всегда.Ну, и выбор всегда был больше: и продуктов, и вещей
Да, но не более того. И нас это никак не касалось. Чуть дороже было где-то на крайнем Севере, но тоже везде одинаково
KapitanNemo 23.12.2017 в 19:26:06 # 650940
Замечание принято.
И это только плюс. Это означает хорошую покупательскую способность китайцев.
Цитата: KapitanNemo от 23.12.2017 19:26:06
6000 юаней х 50 равно 300 000 тенге.
Замечание принято.
И это только плюс. Это означает хорошую покупательскую способность китайцев.
6000 юаней х 50 равно 300 000 тенге.
Замечание принято.
И это только плюс. Это означает хорошую покупательскую способность китайцев.
Да,да -больше не ошибайся.
А то подумал тебе китайский калькулятор подарить.
Если бы 300 000 тенге зарплата в РК . Тогда было бы нормально .