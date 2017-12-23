Жители Узбекистана скупают в ЮКО продукты

Цитата: старик от

А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами. А было время, когда я каждую субботу ездил с женой в Ташкент затариваться продуктами.

. Но Ташкент как столица имел лучшее снабжение. Многие продукты, которые у нас "выкидывали", там были всегда.Ну, и выбор всегда был больше: и продуктов, и вещей