Председатель суда в ЮКО задержан по подозрению в мошенничестве

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едридмадрид 25 Декабря 2017 в 08:08:25
Как сообщается, подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому, путем обмана получил 3 млн тенге от его представителя.
«С учетом собранных доказательств деяния Серикбаева квалифицированы по статье «Мошенничество, в крупном размере, лицом, занимающим ответственную государственную должность». 22 декабря текущего года с санкции Есильского районного суда г.Астаны Серикбаев заключен под стражу», — информирует Нацбюро по противодействию коррупции.
Досудебное расследование продолжается.
http://newtimes.kz/silovoj-blok/item/64646-predsedatel-suda-v-yuko-zaderzhan-po-podozreniyu-v-moshennichestve
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