Отключение от газа грозит шымкентцам, не пускающим в дом проверяющую комиссию

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едридмадрид 25 Декабря 2017 в 08:07:54
Напомним, две недели назад аким Шымкента Нурлан Сауранбаев поручил обойти каждый дом, каждую квартиру города и проверить состояние газового оборудования на вопрос безопасности.
За 14 дней члены комиссии в составе представителей районных акиматов, службы ЧС и газовой службы, обошли 157 997 абонентов. Отметим, в городе 197911 домов и квартир, 90462 из них - частные дома. В ходе рейдов было выявлено 153 нарушения.
«Зачастую это установка газового оборудования с нарушениями, вывод дымоходов в вентиляционные каналы, незаконные врезки в газопровод, что в результате приводит к несчастным случаем. Как это было в Тассае. А вчера в вентканале многоэтажного дома также произошел хлопок. Один из жителей установил газовую колонку и вывел дымоход в вентиляционный канал. Он подвергал опасности всех соседей по стояку», - подчеркнул заместитель акима города.
В очередной раз собравшиеся обсудили несчастные случаи, произошедшие в Шымкенте.
Аким Шымкента поблагодарил как членов мобильной группы, так и домкомов, присутствовавших на совещании, за огромную работу: «Помните, когда две недели назад мы только планировали начать обход, были сомневающиеся. Говорили, что это сделать невозможно. Почти 16 тысяч абонентов вы обошли, это значит, что вы спасли все эти жизни. Что касается тех 18 тысяч, то возникает вопрос - почему они отказались вас пускать в свои дома? Возможно, испугались, что в случае выявления нарушений их дома отключат от газоснабжения. Сегодня все они представляют потенциальную угрозу. Поэтому, если визуально вы заметите, что в доме есть какое-то нарушение, то лучше отключить от газа».
Что касается нарушителей, из-за которых в городе произошли несчастные случаи, то в их отношении будут приняты меры.
http://www.kazinform.kz/ru/otklyuchenie-ot-gaza-grozit-shymkentcam-ne-puskayuschim-v-dom-proveryayuschuyu-komissiyu_a3103659
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Что касается тех 18 тысяч, то возникает вопрос - почему они отказались вас пускать в свои дома? Возможно, испугались, что в случае выявления нарушений их дома отключат от газоснабжения.
Недавно ко мне тоже приходило нечто, которое махало корочкой и требовало что бы я впустил его в дом для проверки газового оборудования. Надо заметить, что на руках у него была только папка с бумагами и ручка. Мной был задан вопрос- каким образом, при помощи имеющихся у него предметов, он собирается провести проверку оборудования и обнаружить возможную утечку газа? В ответ невнятное бормотание, что-то про осмотр, а после... А после самое интересное, за то, что этот горе-специалист войдёт в мою квартиру, просто посмотрит на мои газовую колонку и плиту, я должен буду подписать некий акт, на основании которого будет выставлен счёт за проделанную работу. Вот так, запросто, на ровном месте, по лёгкому срубить бабла, а потом ещё и возмущаться что их не пускают в дом.
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 25.12.2017 08:56:58ну так это батенька обслуживающая организация...с которыми договор составляется...
Quote:
Недавно ко мне тоже приходило нечто, которое махало корочкой и требовало что бы я впустил его в дом для проверки газового оборудования. Надо заметить, что на руках у него была только папка с бумагами и ручка. Мной был задан вопрос- каким образом, при помощи имеющихся у него предметов, он собирается провести проверку оборудования и обнаружить возможную утечку газа? В ответ невнятное бормотание, что-то про осмотр, а после... А после самое интересное, за то, что этот горе-специалист войдёт в мою квартиру, просто посмотрит на мои газовую колонку и плиту, я должен буду подписать некий акт, на основании которого будет выставлен счёт за проделанную работу. Вот так, запросто, на ровном месте, по лёгкому срубить бабла, а потом ещё и возмущаться что их не пускают в дом.
Quote:
Что касается тех 18 тысяч, то возникает вопрос - почему они отказались вас пускать в свои дома? Возможно, испугались, что в случае выявления нарушений их дома отключат от газоснабжения.
Недавно ко мне тоже приходило нечто, которое махало корочкой и требовало что бы я впустил его в дом для проверки газового оборудования. Надо заметить, что на руках у него была только папка с бумагами и ручка. Мной был задан вопрос- каким образом, при помощи имеющихся у него предметов, он собирается провести проверку оборудования и обнаружить возможную утечку газа? В ответ невнятное бормотание, что-то про осмотр, а после... А после самое интересное, за то, что этот горе-специалист войдёт в мою квартиру, просто посмотрит на мои газовую колонку и плиту, я должен буду подписать некий акт, на основании которого будет выставлен счёт за проделанную работу. Вот так, запросто, на ровном месте, по лёгкому срубить бабла, а потом ещё и возмущаться что их не пускают в дом.
Цитата: Temka от 25.12.2017 08:59:54
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 25.12.2017 08:56:58ну так это батенька обслуживающая организация...с которыми договор составляется...
Quote:
Недавно ко мне тоже приходило нечто, которое махало корочкой и требовало что бы я впустил его в дом для проверки газового оборудования. Надо заметить, что на руках у него была только папка с бумагами и ручка. Мной был задан вопрос- каким образом, при помощи имеющихся у него предметов, он собирается провести проверку оборудования и обнаружить возможную утечку газа? В ответ невнятное бормотание, что-то про осмотр, а после... А после самое интересное, за то, что этот горе-специалист войдёт в мою квартиру, просто посмотрит на мои газовую колонку и плиту, я должен буду подписать некий акт, на основании которого будет выставлен счёт за проделанную работу. Вот так, запросто, на ровном месте, по лёгкому срубить бабла, а потом ещё и возмущаться что их не пускают в дом.
Quote:
Что касается тех 18 тысяч, то возникает вопрос - почему они отказались вас пускать в свои дома? Возможно, испугались, что в случае выявления нарушений их дома отключат от газоснабжения.
Недавно ко мне тоже приходило нечто, которое махало корочкой и требовало что бы я впустил его в дом для проверки газового оборудования. Надо заметить, что на руках у него была только папка с бумагами и ручка. Мной был задан вопрос- каким образом, при помощи имеющихся у него предметов, он собирается провести проверку оборудования и обнаружить возможную утечку газа? В ответ невнятное бормотание, что-то про осмотр, а после... А после самое интересное, за то, что этот горе-специалист войдёт в мою квартиру, просто посмотрит на мои газовую колонку и плиту, я должен буду подписать некий акт, на основании которого будет выставлен счёт за проделанную работу. Вот так, запросто, на ровном месте, по лёгкому срубить бабла, а потом ещё и возмущаться что их не пускают в дом.
В том то и дело, что никакого договора с ними НЕТ! А если и есть то тем более вопрос: если они обслуживают то они должны были превести всё в соответствии верно? а так выходит, что они обслужили абонента, а потом сами же пришли и оштрафовали за то, что у него что то не так! Тогда как они обслуживали?!
Ко мне как-то пришли (квартира) типо проверить а вы заплатите 800 тенге. ОК! не вопрос покажи документы чьё сие чудо будет! Показал, стал искать такую контору не нашел, пока искал он быстро растворился.
Как то по такому поводу обратились в КазТрансГаз Аймак журналисты...Они ответили, типо мы не знаем кто такие и что они делают! Только с нами! И все! а они как ходили так и ходят! А потом почему нас не пускают!
Если бы они ходили на выходных уверен как минимум в половину заявленной цифры было бы меньше. Но нет, мы же все люди и хотим тоже отдыхать
едридмадрид 25.12.2017 в 09:20:26 # 651067
а вот закон и правозащитники трактуют ДВОЯКО
Законодательство точно не устанавливает эти самые процедуры
Чтобы прийти к вам в квартиру и что-то проверять, у комиссии должны быть веские основания полагать, что у вас имеется какие то недочеты по газу( установке) .
А так как они имеют на руках постановление администрации и ходят с мчс-никами ,
то
вы как ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ гражданин обязаны пустить комиссию , но как хозяин не должны
едридмадрид 25.12.2017 в 09:24:25 # 651068
Цитата: Руслан001 от 25.12.2017 09:20:24
Дубины тупоголовые, не пускают их)) Естественно днем в рабочие дни большинство хозяев домов на работах, а детям или прочим кто остался дома, дана установка никого посторонних не впускать.
Если бы они ходили на выходных уверен как минимум в половину заявленной цифры было бы меньше. Но нет, мы же все люди и хотим тоже отдыхать
Дубины тупоголовые, не пускают их)) Естественно днем в рабочие дни большинство хозяев домов на работах, а детям или прочим кто остался дома, дана установка никого посторонних не впускать.
Если бы они ходили на выходных уверен как минимум в половину заявленной цифры было бы меньше. Но нет, мы же все люди и хотим тоже отдыхать
вот молодец
особенно про детей ( и про выходные в точку), в МЧС нашего государства есть вот что
" ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Внимание! Детям правила безопасности следует объяснять. Такое объяснение удовлетворит определенный процент детей, которые в противном случае сами захотят выяснить, почему им то или иное запрещают делать:
не открывать никому входную дверь, если дома нет родителей"
Цитата: едридмадрид от 25.12.2017 09:20:26
а вот закон и правозащитники трактуют ДВОЯКО
Законодательство точно не устанавливает эти самые процедуры
Чтобы прийти к вам в квартиру и что-то проверять, у комиссии должны быть веские основания полагать, что у вас имеется какие то недочеты по газу( установке) .
А так как они имеют на руках постановление администрации и ходят с мчс-никами ,
то
вы как ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ гражданин обязаны пустить комиссию , но как хозяин не должны
а вот закон и правозащитники трактуют ДВОЯКО
Законодательство точно не устанавливает эти самые процедуры
Чтобы прийти к вам в квартиру и что-то проверять, у комиссии должны быть веские основания полагать, что у вас имеется какие то недочеты по газу( установке) .
А так как они имеют на руках постановление администрации и ходят с мчс-никами ,
то
вы как ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ гражданин обязаны пустить комиссию , но как хозяин не должны
"Мы проверим, вы подпишите договор и оплатите энную сумму". Фискальный чек не дают. Более того, на этой неделе приходят одни, на следующей неделе приходят другие из другой кАнторы, а через месяц может заявиться "комиссия" и сказать, что те двое были "левыми" кАнторами и, мол, мы являемся прямыми "дочками" КТГ, поэтому те двое незаконны и будете "опять платить
Поэтому, думаю, вся деятельность таких "горе-контролёров" сводится к одному - к банальной рубке капусты и "снятия с себя несуществующей ответственности", которая даже если и появится, будет повешена на потребителя за его же бабки.
едридмадрид 25.12.2017 в 09:41:02 # 651074
Цитата: Мура45 от 25.12.2017 09:35:05
"Мы проверим, вы подпишите договор и оплатите энную сумму". Фискальный чек не дают. Более того, на этой неделе приходят одни, на следующей неделе приходят другие из другой кАнторы, а через месяц может заявиться "комиссия" и сказать, что те двое были "левыми" кАнторами и, мол, мы являемся прямыми "дочками" КТГ, поэтому те двое незаконны и будете "опять платить
и каяться"
Поэтому, думаю, вся деятельность таких "горе-контролёров" сводится к одному - к банальной рубке капусты и "снятия с себя несуществующей ответственности", которая даже если и появится, будет повешена на потребителя за его же бабки.
Цитата: едридмадрид от 25.12.2017 09:20:26
а вот закон и правозащитники трактуют ДВОЯКО
Законодательство точно не устанавливает эти самые процедуры
Чтобы прийти к вам в квартиру и что-то проверять, у комиссии должны быть веские основания полагать, что у вас имеется какие то недочеты по газу( установке) .
А так как они имеют на руках постановление администрации и ходят с мчс-никами ,
то
вы как ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ гражданин обязаны пустить комиссию , но как хозяин не должны
а вот закон и правозащитники трактуют ДВОЯКО
Законодательство точно не устанавливает эти самые процедуры
Чтобы прийти к вам в квартиру и что-то проверять, у комиссии должны быть веские основания полагать, что у вас имеется какие то недочеты по газу( установке) .
А так как они имеют на руках постановление администрации и ходят с мчс-никами ,
то
вы как ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ гражданин обязаны пустить комиссию , но как хозяин не должны
"Мы проверим, вы подпишите договор и оплатите энную сумму". Фискальный чек не дают. Более того, на этой неделе приходят одни, на следующей неделе приходят другие из другой кАнторы, а через месяц может заявиться "комиссия" и сказать, что те двое были "левыми" кАнторами и, мол, мы являемся прямыми "дочками" КТГ, поэтому те двое незаконны и будете "опять платить
Поэтому, думаю, вся деятельность таких "горе-контролёров" сводится к одному - к банальной рубке капусты и "снятия с себя несуществующей ответственности", которая даже если и появится, будет повешена на потребителя за его же бабки.
ну а я про что ,
тут есть упущение наших властей,
нужно было ЧЕТКО по районам ( округам , кварталам, дворам ) КТО И ГДЕ имеет право проверки ( это типа у ментов имеется постовой ведомости)
вот тогда работая с домкомами и уличкомами , проверки прошли бы очень эффективно и не шлялись бы всякие с непонятными корочками по нашим квартирам ,
вот у нас в доме обьявления висят что и когда ( предупреждения ) будет проводиться по дому ( оприсовки и т.д.)
The great mission..