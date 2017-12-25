Отключение от газа грозит шымкентцам, не пускающим в дом проверяющую комиссию

Что касается тех 18 тысяч, то возникает вопрос - почему они отказались вас пускать в свои дома? Возможно, испугались, что в случае выявления нарушений их дома отключат от газоснабжения.

Quote:Недавно ко мне тоже приходило нечто, которое махало корочкой и требовало что бы я впустил его в дом для проверки газового оборудования. Надо заметить, что на руках у него была только папка с бумагами и ручка. Мной был задан вопрос- каким образом, при помощи имеющихся у него предметов, он собирается провести проверку оборудования и обнаружить возможную утечку газа? В ответ невнятное бормотание, что-то про осмотр, а после... А после самое интересное, за то, что этот горе-специалист войдёт в мою квартиру, просто посмотрит на мои газовую колонку и плиту, я должен буду подписать некий акт, на основании которого будет выставлен счёт за проделанную работу. Вот так, запросто, на ровном месте, по лёгкому срубить бабла, а потом ещё и возмущаться что их не пускают в дом.