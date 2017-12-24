Турнир памяти рекордсмена Олега Сакиркина проходит в Шымкенте

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едридмадрид 24 Декабря 2017 в 19:17:39
Более ста спортсменов из различных регионов страны выступят на первых республиканских соревнованиях памяти заслуженного мастера спорта, одного из сильнейших казахстанских легкоатлетов 1980-90-х годов XX века Олега Сакиркина.
Более ста спортсменов из различных регионов страны выступят на первых республиканских соревнованиях памяти заслуженного мастера спорта, одного из сильнейших казахстанских легкоатлетов 1980-90-х годов XX века Олега Сакиркина.
Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже Шымкента 22-23 декабря. В их программу включены по десять мужских и женских дисциплин – бег на 60, 200, 400, 800, 1 500, 3 000 метров, 60 метров с барьерами, прыжки в длину, высоту и тройной прыжок.
Большую часть участников составят представители Южно-Казахстанской области, также на старт готовятся выйти атлеты из Карагандинской, Жамбылской и Алматинской областей.
Победителей и призеров в каждом из видов ждут специальные памятные медали и дипломы, помимо этого для сильнейших спортсменов предусмотрены денежные призы. Главный приз соревнований будет разыгран в мужском тройном прыжке – дисциплине, в которой выступал Олег Сакиркин.
В преддверии соревнований воспоминаниями о своем воспитаннике поделился заслуженный тренер Казахской ССР Михаил Васильевич Ганнота:
– Олег, ушедший из жизни в марте 2015 года в возрасте 49 лет, был по-настоящему одаренным спортсменом и в расцвете своей карьеры по праву считался одним из лучших мастеров тройного прыжка не только в Казахстане, но и в СССР, и в мире. Его первым тренером в легкой атлетике был Вадим Петрович Антипов, а с 17 лет он начал тренироваться у меня.
К основным достоинствам Олега стоит отнести то, что в прыжковом секторе он не боялся никого из соперников и думал только о том, как показать максимально высокий результат. В его активе – бронзовая медаль чемпионата мира-1987 в Риме, победы и призовые места на чемпионатах Европы, мировом Гран-при, Всемирных универсиадах, Азиатских, Центрально-Азиатских играх и многих других престижных турнирах. Его лучшие результаты – 17,58 метра на открытом воздухе в 1989 году и 17,36 метра на соревнованиях в помещении в 1990 году – до сих пор являются рекордами Казахстана. Всего за годы своих выступлений он установил 25 летних и 15 зимних рекордов нашей страны и многие годы являлся рекордсменом Азии.
Олег родился в Шымкенте и всегда любил свой город.
Когда он был действующим спортсменом, ему не раз предлагали сменить прописку, перебраться в Москву или другой крупный город бывшего СССР, но он оставался верен родным местам. Олег прожил хоть и короткую, но яркую жизнь. Он оставил после себя в спорте яркий свет, который еще долго будет светиться.
https://kazathletics.kz/news/december-22-shymkent-will-start-regional-competitions-of-memory-of-oleg-sakirkin/
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