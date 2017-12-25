ПРЕЗЕНТОВАНА ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ЗАСТРОЙКИ ШЫМКЕНТА

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babki 25 Декабря 2017 в 17:58:01
Карта размещена на интернет-ресурсе акимата города Шымкент в открытом доступе.
http://shymkent.genplan.kz/
В ней представлены картографические данные о существующей застройке города: административные границы районов, адресные массивы, здания и сооружения, автодороги, объекты благоустройства, красные линии и иные строительные регламенты. Удобный интерфейс позволяет пользователям осуществлять быстрый поиск необходимых объектов, разбитых по зонам: жилым, общественно-деловым, промышленным (производственным), санитарно-защитным, зонам инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования и т.д.
Кроме того, что на карте отображаются кадастровые номера земельных участков и планы застройки города, она также поможет оценить возможности реализации инвестиционных проектов. Полезна она, в первую очередь, для застройщиков: им предоставлен открытый доступ к сведениям о существующих границах землепользований, выданным актам выбора земельных участков и предоставленным для освоения земельным участкам.
В Палате уверены, что карта поможет не только предпринимателям, но и всем жителям города более точно составлять градостроительные планы.
«На появлении такой базы данных настаивали предприниматели, - сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей ЮКО Кайрат Акенов. – Палата поднимала проблему недоступности информации по Генпланам и ПДП населенных пунктов области начиная с февраля 2016 года - сначала на Совете по защите прав предпринимателей и в прокуратуре области. Затем эту проблему поднял бизнес-омбудсмен Болат Палымбетов на встрече с акимом области. Прокуратурой области был внесен акт прокурорского реагирования на постановление акимата ЮКО об определении открытых данных, размещаемых на интернет-ресурсе местных исполнительных органов. Сегодня карта стала доступной в онлайн-режиме, что значительно облегчит ведение бизнеса».
Для разработки интерактивной карты акиматом города Шымкент по инициативе Палаты предпринимателей ЮКО выделено 28 миллионов тенге.
«Однозначно карта будет совершенствоваться. Будет появляться актуальная информация, данные по выданным разрешениям, по территориальным зонам. После завершения этих работ, я думаю, что интерактивная карта станет более информативной», – отметил главный архитектор города Шымкент Нурлан Архабаев.
Источник: Quote:
http://atameken.kz/ru/news/28457-prezentovana-interaktivnaya-karta-zastrojki-shymkenta