Группу барымтачей задержали полицейские в Южном Казахстане

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едридмадрид 25 Декабря 2017 в 19:42:16
Так, в октябре текущего года в дежурную часть Толебийского РОВД с заявлением обратился местный житель, 1957 г.р. о том, что неизвестные лица похитили с вольного пастбища табун лошадей в количестве 15 голов, стоимостью около 4 млн тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Толебийского РОВД задержали 6 подозреваемых, 1979, 1991, 1992 и 1995 г.р., жителей Сайрамского и Толебийского районов.
Похищенную скотину полицейские обнаружили в доме 25-летнего жителя ЮКО, которому барымтачи сбыли краденое. Стражи порядка вернули законному владельцу 10 лошадей, остальных скотокрады успели реализовать, а деньги потратить на свои нужды.
Следствие установило причастность задержанных лиц к 10 фактам скотокрадства. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 10 миллионов тенге. Как установили полицейские, подозреваемые промышляли скотокрадством, передвигаясь на автомашине ВАЗ, угнанной на территории обслуживания Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента.
В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «кража». Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Ведется следствие
Напомним, ранее в Шымкенте организатора ОПГ осудили на семь лет за скотокрадство.
https://bnews.kz/ru/news/gruppu_barimtachei_zaderzhali_polit seiskie_v_uzhnom_kazahstane
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