Половинчатые мэры

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danilov 25 Декабря 2017 в 23:13:57
В самом южном городе страны издавна существовала традиция: каждый новый назначенец, заполучив ключи от города, считал делом чести покончить с безобразием и хаосом, что творятся в деле общественных перевозок и дорог. Один “убил” троллейбусный парк, другой наложил проклятие на “газели”, третий отправил всех мало-мальских городских шишек в месячную “ссылку” на городское авто. Да только существенных изменений эти потуги не приносили.
Вот и аким Сауранбаев не отступил от неписаных правил предшественников и замахнулся на застарелую городскую беду, собрав за “круглым столом” владельцев транспортных компаний. По введенной новым акимом традиции прессу туда не позвали. Посему о сути непростого разговора отца города с транспортниками коротенько рассказала в социальной сети официальный представитель горакимата Айгерим Жумагулова. Мы попытались узнать подробности встречи, но спикер акимата оказалась для наших звонков недоступна (о недосягаемости чиновницы и ее слабой компетенции акима Сауранбаева предупреждали ведущие журналисты Шымкента еще во время знакомства с новым градоначальником). Искусственно созданный информационный вакуум корреспонденту “Времени” заполнили инсайдеры и сами пассажироперевозчики.
Согласно скупому отчету официального представителя акима Шымкента руководитель городского отдела транспорта и автодорог Куатжан ЖУМАТАЕВ (на снимке), как обычно, устроил экзекуцию владельцам транспортных предприятий: они не обновляют автопарк, плохо работают, графики не соблюдают. Потому акимат расторг договоры с ними по десяти маршрутам. Половину передали на обслуживание другим компаниям, вторую половину и вовсе закрыли. Но тут произошло непредвиденное.
- Мы рассказали Сауранбаеву, что акимат, лоббируя интересы некоторых транспортных компаний, перекроил типовой договор, действующий на территории всей страны, кроме Шымкента, - приоткрывает завесу тайной встречи председатель ассоциации пассажироперевозчиков “Южавтотранс” Дархан КАЮПОВ (на снимке).
- По договору с акиматом Шымкента перевозчик обязан ежегодно обновлять парк машин на 20 процентов. В случае невыполнения акимат контракт с ним разрывает. Следуя требованиям акимата, если вы в прошлом году купили десять автобусов, то в этом году две машины должны списать, а вместо них поставить две новые. Мы доказывали абсурдность этого требования, но акимат нас не слышал. Прокуратура дважды писала, что это требование незаконно, но договор оставался неизменным. Многие ребята по нему лишились маршрутов.
В доказательство своей правоты бизнесмены показали Сауранбаеву выписку из закона о транспорте, и тот, к их радости, дал распоряжение привести договор в соответствие с государственными нормами. Дальше - больше. Новый градоначальник распорядился создать специальную комиссию с участием представителей транспортных компаний и акимата. Теперь без согласования с этой комиссией ни один документ об общественном транспорте не выйдет из стен мэрии.
- Раньше наши вопросы были отданы на откуп отделу транспорта и автодорог, - рассказывает Каюпов. - Прикрывшись лозунгом “народ требует”, они как хотели открывали-закрывали маршруты, меняли схемы движения, без конкурсов ставили на хорошие маршруты “свои” компании. Новый аким приказал покончить с этим. Послушаются ли его подчиненные, пока не известно...
По словам перевозчиков, городские сановники, отвечающие за работу общественного транспорта, до недавнего времени чувствовали себя хозяевами дорог. Так, они откровенно лоббировали интересы ТОО “Центральная диспетчерская служба”. В свое время это была госструктура, которая контролировала работу городских автобусов, помогала перевозчикам координировать работу. Пару лет назад акимат продал 51 процент акций предприятия частнику, не переставая при этом блюсти его интересы. Свои особые пристрастия чиновники обозначили в договоре акимата с транспортными компаниями. “Исполнитель (транспортная компания. - З. М.) обязан подписать договор о получении диспетчерских услуг с фирмой, которую определит организатор”, - гласит официальный документ, подписанный главным транспортником горакимата Жуматаевым. Нетрудно догадаться, что той самой фирмой является ТОО “ЦДС”. Правда, проку от навязанных им акиматовских предпочтений перевозчики не ощущают. Зато ежемесячно отстегивают этой “сервисной” компании от 100 до 250 тысяч тенге с каждого маршрута. Учитывая, что в Шымкенте действует около 70 маршрутов, нетрудно понять: “договорная” любовь - дело прибыльное (правда, не для транспортников.
- Мы и раньше пытались об этом сказать, но нас игнорировали, - рассказал владелец транспортной компании, пожелавший остаться неназванным. - Сауранбаев, которому мы показали этот договор, сказал, что здесь усматривается коррупция, и приказал прекратить эту практику.
А вот на новое изобретение своих подчиненных градоначальник пока никак не отреагировал. Пару месяцев назад, когда карьера Габидуллы АБДРАХИМОВА на посту акима Шымкента стремилась к закату, транспортным компаниям пришла любопытная рассылка из акимата. Это был черновик письма, которое перевозчики должны были подписать и отправить курирующему их заместителю акима города Кайрату НУРТАЮ (на снимке).
В нем предприниматели заверяли куратора в том, что ничего не имеют против создания государственного предприятия ShymkentEkoTrans. Бизнесмены с подписями не стали спешить, предлагая разведать обстановку. Оказалось, городские власти планировали на базе этого предприятия создать новый автопарк и, чтобы не возникло проблем, заручиться письмом от транспортников. Аким сменился, а планы чиновников остались. Они их озвучили и на той самой встрече Сауранбаева с перевозчиками.
- По их задумке все машины, не являющиеся собственностью транспортных компаний, находящиеся в аренде у третьих лиц, создаваемое ими государственное предприятие берет под себя, - поясняет наш инсайдер. - Оно пускает эти арендованные автобусы по тем же маршрутам, по которым они и раньше ходили. Не вкладываясь, они решили подмять под себя чужой автопарк, забрать маршруты, нас выкинуть на улицу и грести миллионы. Это рейдерский захват! Если хотят муниципальный автопарк, пусть покупают 200 новых автобусов, участвуют в конкурсе и выиграют его на законных основаниях.
В общем, перевозчики не подписали странное письмо на имя вице-мэра Нуртая, а вместо этого попросили прокуратуру, областной акимат и региональную палату предпринимателей дать правовую оценку действиям чиновников. Сауранбаев свою позицию на этот счет не озвучил, зато вышел с другой инициативой: он предложил транспортникам отказаться от сбора денег за проезд. Этим по замыслу градоначальника займется новая структура. Она будет взимать плату с пассажиров и рассчитываться с автобусниками по намотанному ими километражу. Предприниматели пообещали подумать, а сами вспомнили многомиллионные убытки, что понесли, доверившись обещаниям властей. Прежний мэр Габидулла Абдрахимов летом 2016 года под свое честное слово выторговал льготы для студентов. С тех пор ребята платят в автобусах 50 тенге вместо 70. Разницу сити-менеджер обещал покрывать из бюджета.
- Мы не стали заключать договоры, ведь это аким обещал, а не мальчишка с улицы, - вспоминает Каюпов. - Но прошло два года, и никто компенсировать убытки нам не собирается, а это 151 миллион тенге. Аналогичная ситуация с тыловиками, имеющими государственные награды. Там наши ежегодные потери составляют порядка 600 миллионов тенге, и такие издержки убивают систему общественного транспорта в целом.
Тем не менее оптимисты надеются: ситуация изменится, и в транспортную систему третьего мегаполиса страны придет наконец цивилизация. Пессимисты же из прошлого опыта знают: чиновничьи обещания, тем более данные за закрытыми дверями, что корка от пирога. То бишь они на то даются, чтобы быть поломанными...
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото из соцсетей, Шымкент
http://www.time.kz/articles/territory/2017/12/25/58323-polovinchatie-meri
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 26.12.2017 в 01:10:16 # 651276
Неужели все думают что унесут это все с собой в могилу? Неужели это все стоит того, чтобы из человека превращаться в мразей?
Ну, да Бог им судья!
Все перед ним равны, верить в это или нет...
Цитата: divan от 26.12.2017 03:43:58
очевидно что начинать реформировать шымкентский общественный транспорт надо с головы. Не прибыль считать, а уровень удовлетворенности потребителей услуги. Водители - простые люди, лихачить и нарушать их заставляют условия которые перед ними ставит руководство - дневной план выручки, непрозрачность тарифов, неуверенность в будущей работе. Сейчас зайдя в автобус в чистой одежде, ты гарантированно выходишь с оттоптанными ногами проклиная все на свете. Потому что автобусов на маршруте ровно столько, чтобы люди физически туда поместились как селедки в банке.
очевидно что начинать реформировать шымкентский общественный транспорт надо с головы. Не прибыль считать, а уровень удовлетворенности потребителей услуги. Водители - простые люди, лихачить и нарушать их заставляют условия которые перед ними ставит руководство - дневной план выручки, непрозрачность тарифов, неуверенность в будущей работе. Сейчас зайдя в автобус в чистой одежде, ты гарантированно выходишь с оттоптанными ногами проклиная все на свете. Потому что автобусов на маршруте ровно столько, чтобы люди физически туда поместились как селедки в банке.
Всё реформировать надо с "Головы". Вот только вчера уважаемый президент заявил, что бесплатно государство не должно давать жилье НИКОМУ. А зачем тогда такое государство, которое не заботится об инвалидах, сиротах, многодетных, пенсионерах - не заботится о своих гражданах?
Для этого надо включить в комиссию простых жителей города!