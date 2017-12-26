Половинчатые мэры

очевидно что начинать реформировать шымкентский общественный транспорт надо с головы. Не прибыль считать, а уровень удовлетворенности потребителей услуги. Водители - простые люди, лихачить и нарушать их заставляют условия которые перед ними ставит руководство - дневной план выручки, непрозрачность тарифов, неуверенность в будущей работе. Сейчас зайдя в автобус в чистой одежде, ты гарантированно выходишь с оттоптанными ногами проклиная все на свете. Потому что автобусов на маршруте ровно столько, чтобы люди физически туда поместились как селедки в банке.