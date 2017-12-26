Работников АЗС Шымкента нашли без признаков жизни

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Декабря 2017 в 15:20:40
Двое 18-летних работников отравились выхлопными газами электрогенератора. Один из них скончался, за жизнь второго борются врачи.
Хозяин АЗС рассказал, что накануне вечером отключили электроэнергию, и парни для работы насосов и автозаправочных колонок запустили электрогенератор. Однако заправщики не выставили из помещения мини-электростанцию, при этом сами находились в здании.
«Когда я утром пришел на работу, то увидел их лежащих без сознания. Одного удалось откачать, а второй не подавал признаков жизни. Я на своем авто отвез пострадавших в больницу. К сожалению, врачи констатировали смерть одного из парней», - сказал владелец АЗС.
http://tvk-uko.kz/2017/12/26/v-shy-mkente-ugarny-m-gazom-otravilis-dvoe-rabotnikov-azs/
Комментарии, по рейтингу, по дате