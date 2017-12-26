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Шымкент
Работников АЗС Шымкента нашли без признаков жизни
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danilov 26 Декабря 2017 в 15:20:40
В Шымкенте на автозаправочной станции на рабочем месте двое сотрудников отравились угарным газом, сообщает Тvk-uko.kz.

Двое 18-летних работников отравились выхлопными газами электрогенератора. Один из них скончался, за жизнь второго борются врачи.

Хозяин АЗС рассказал, что накануне вечером отключили электроэнергию, и парни для работы насосов и автозаправочных колонок запустили электрогенератор. Однако заправщики не выставили из помещения мини-электростанцию, при этом сами находились в здании.

«Когда я утром пришел на работу, то увидел их лежащих без сознания. Одного удалось откачать, а второй не подавал признаков жизни. Я на своем авто отвез пострадавших в больницу. К сожалению, врачи констатировали смерть одного из парней», - сказал владелец АЗС.

http://tvk-uko.kz/2017/12/26/v-shy-mkente-ugarny-m-gazom-otravilis-dvoe-rabotnikov-azs/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 26.12.2017 в 15:34:40   # 651392
За ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ на рабочем месте - ответственный всегда РУКОВОДИТЕЛЬ рабочего места.
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  GoodZone 26.12.2017 в 16:12:54   # 651410
"Двое 18-летних работников" скорее всего просто даже не догадывались, что угарный газ ядовит... ну как можно было находиться в одном помещении с работающим генератором? Кто-то скажет, что у меня паранойя, а мне все же кажется - это банальное отсутствие нормального школьного образования... все в жизни взаимосвязано, в наше время любой восьмиклассник знал, что СО -это очень опасный угарный газ, а на химии даже объяснялось почему... все начинается с семьи и школы...
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  звукач 26.12.2017 в 19:42:28   # 651478
Я немного шокирован.. как!! как можно сидеть в одном помещении с работающим генератором! там же от выхлопных газов глаза режет, я не говорю уже о том как дышать...
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