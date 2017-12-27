Хлеб с криминальным вкусом

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GoodZone 27 Декабря 2017 в 09:59:45
Эта история началась в марте, когда Марат АЛДИЯРОВ (ФИО вымышленные) заключил сделку с жителем Шымкента Шамансуром КАДИРКУЛОВЫМ на поставку зерна в Шымкент. Согласно договоренности Алдияров должен был доставить на станцию Сарыагаш североказахстанскую муку на пять миллионов тенге. Там ее забирали узбекистанские зернопереработчики, а Кадиркулов в этом деловом соглашении выступал посредником. Однако сроки исполнения договора сорвались.
- Покупателей не устроило качество зерна, - пояснил Марат. - Мы не стали спорить и тогда же в марте договорились, что осенью с первого урожая отправим им положенный объем и еще немного сверху отгрузим в качестве компенсации за принесенные неудобства. Они согласились, а в июне мне звонит следователь, требует, чтобы я приехал к нему в Шымкент. Оказывается, мои “партнеры” в марте пожали мне руку, согласившись подождать до осени хорошего зерна, а через месяц, в апреле, ничего мне не говоря, написали заявление в полицию, обвинив меня в мошенничестве.
В телефонном разговоре Алдияров рассказал следователю, как все было, но приехать в Шымкент отказался, ведь летом у всех зерновиков начинается горячая пора. Понимая, что перенести встречу на более удобное для него время невозможно, бизнесмен предложил шымкентскому следователю делегировать право произвести допрос полицейским Петропавловска. Однако тот отказался, и тогда мужчина написал претензию в прокуратуру, и по ее протесту уголовное дело Алдиярова было закрыто.
Свое намерение рассчитаться осенью по долгам, да еще и с гаком, Марат еще раз подтвердил летом в разговоре с Кадиркуловым. Тот согласился, а шымкентская полиция в то же время вернулась к делу петропавловца, и опять Алдияров о том ни сном ни духом. Поэтому когда 11 сентября к нему домой приехали двое полицейских из Шымкента в сопровождении двоих местных стражей порядка, мужчина несколько удивился.
Южане рассказали, что специально приехали из Шымкента за показаниями по делу, затеянному Кадиркуловым против него. Для дачи показаний бизнесмен и полисмены на двух машинах подъехали к местному ДВД. Вот только петропавловские шерифы по пути куда-то испарились. У входа в департамент шымкентцы под предлогом ознакомления с документами попросили предпринимателя пересесть в их машину. Как только мужчина пересел, на его запястьях тут же защелкнулись наручники, и машина рванула подальше от ДВД.
- Мы поехали в Астану, а по дороге они не только отобрали мои сотовые телефоны и всю наличность, но и колотили, - вспоминает Марат. - Били, не оставляя следов. В полночь добрались до места. Заселились в астанинскую гостиницу. Там меня приковали наручниками к батарее и продолжили избиение, требуя миллион тенге. До сих пор не пойму, почему я никого не позвал на помощь. Скорее всего от страха и боли растерялся.
Почти весь следующий день злоумышленники в погонах возили Алдиярова по столице и, угрожая расправой, требовали, чтобы он по громкой связи просил у друзей по телефону деньги. Марат предложил им вернуться в Петропавловск, чтобы там снять с его банковского счета деньги, но полицейские возвращаться наотрез отказались. В итоге предприниматель сговорился по телефону с другом о долге. Шымкентским лиходеям было невдомек, что их заманили в сети. Приятель Алдиярова знал, что тот никогда не берет взаймы, тем более что одалживаемая сумма была смехотворно мала для бизнесменов такого уровня.
- Друг догадался, что дело нечисто, и сказал, что быстрее всего он сможет мне перекинуть деньги на банковскую карточку, - рассказывает Марат. - Полицейские дали номер карточки одного из своих астанинских друзей, и мой товарищ перевел на его счет 150 тысяч тенге. Возможно, они бы вытрясли из моих друзей еще больше, но подпирало время вылета в Шымкент.
На имя Алдиярова полицейские взяли билет, и это при том, что все удостоверяющие его документы остались в бардачке брошенной им в Петропавловске машины. Сами они по непонятным причинам сопровождать его не стали, но вели его чуть ли не до трапа. В самый последний момент Марат изловчился, вырвал у одного из полицейских свой айфон и спрятался в салоне самолета. Его преследователей туда не пустили.
За минуту до взлета мужчина позвонил друзьям и рассказал о беде. Товарищи тут же связались с руководством управления собственной безопасности ДВД ЮКО, и по прибытии в аэропорт Шымкента Алдиярова ждали не только коллеги похитивших его полицейских из Абайского РУВД Шымкента, но и сотрудники управления собеза. Вместе с последними Марат проехал в полицейский главк, где не только написал заявление на своих похитителей, но и опознал их по фото.
- Несколько дней впустую болтался в Шымкенте, ждал результатов расследования, а потом вернулся домой, - рассказывает бизнесмен. - Долгое время я не знал, ведется ли вообще оно, ведь ко мне никто из ДВД ЮКО не звонил. Зато до сих пор со скрытых номеров звонят неизвестные и требуют приехать в Шымкент на разговор и забрать заявление.
Как нам стало известно, дело о похищении петропавловца находилось в разработке УСБ ДВД ЮКО. С некоторых пор оно было передано в управление специальных прокуроров областной прокуратуры, а в начале декабря в Петропавловск из Шымкента для “отбора показаний потерпевшего” приезжал специальный прокурор. Он-то и сообщил Алдиярову, что эта встреча не последняя и теперь бизнесмену предстоит не один визит в Шымкент.
- Я не юрист, но не пойму, почему дело расследуется в Шымкенте, - удивляется Алдияров. - Преступление в отношении меня совершено на территории СКО и Астаны, потерпевший, то есть я, живет в СКО, значит, и расследовать дело должны здесь или в Астане. Я написал просьбу о передаче дела в производство специальных прокуроров Северо-Казахстанской области либо Астаны, но пока никто не отреагировал.
Мы попытались переадресовать этот вопрос в прокуратуру ЮКО, но вместо вразумительного ответа получили отписку, единственной ценной информацией из которой стали сведения, что полиция историю с похищением петропавловского бизнесмена расценила как “пытки”.
Ну а что же с историей о поставке зерна, с которой этот детектив так лихо стартовал? Зерно так и дожидается своих новых хозяев. Алдияров периодически приглашает шымкентских партнеров-заявителей забрать товар, но те на север не рвутся. Тем временем расследование дела, в котором Алдияров проходил как подозреваемый в мошенничестве, было закрыто за отсутствием состава преступления. Это произошло ровно через два дня после того, как было начато расследование дела о пытках петропавловского трейдера шымкентскими полицейскими.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, коллаж Владимира КАДЫРБАЕВА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/risk/2017/12/26/hleb-s-kriminalnim-vkusom
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Рулон Обоев 27.12.2017 в 10:23:41 # 651595