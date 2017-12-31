Как 100 лет назад Чимкент спасал Ташкент и Европу

100 лет назад Чимкент, тихий и красивый город, был признанным образцом здорового образа жизни Туркестанского края, летней дачей Ташкента и…
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едридмадрид 31 Декабря 2017 в 00:12:07
Взамен Ташкент поставлял Чимкенту больных и расслабленных. Дело в том, что климат двух городов, несмотря на незначительное расстояние, различался разительно. И не в пользу первого.
Во время невыносимого летнего зноя Ташкент, административный центр Туркестанского края, лишался большей части своих чиновников и членов их семей. Кто-то уезжал пережидать жару в Чимган, но многие предпочитали на лето перебраться в Чимкент, который привлекал не только мягким климатом, но и прекрасными садами, хорошей водой и базаром с самыми гуманными ценами.
"Из всех уездных городов Сыр-Дарьинской области Чимкент, бесспорно, самый красивый", – констатирует изданный в 1901 году в Ташкенте "Путеводитель по Туркестану" И.И. Гейера. "Довольно живописное положение, сравнительно умеренная температура лета, много зелени и отличная вода, получаемая из Качкаратинских ключей, делают Чимкент санитарным пунктом, привлекающим дачников из Ташкента и больных, приезжающих сюда на лето для пользования кумысом". – присовокупляет сведений энциклопедия Брокгауза-Ефрона. Вторил энциклопедии XIX том наиболее универсального и компетентного географического справочника "Россия" /Туркестанский край/ за 1913 год: "Живописное местоположение, много древесной растительности в русской части города, хорошая ключевая вода и сравнительно умеренная температура лета (высота города 1650 фут над уровнем моря) привлекают в Чимкент на лето многих туркестанцев, здоровых и больных, последние обыкновенно приезжают сюда для кумысного лечения."
А чем ещё славился 100 лет назад главный город Южного Казахстана? Полистаем источники.
Следующая цитата взята из другого популярного "гида" начала прошлого века – "Путеводителя по Туркестану и железным дорогам Среднеазиатской и Ташкентской" (под редакцией графа В. А. Дмитриева-Мамонова), неоднократно переиздававшегося в связи со своей злободневностью (цитируется 9-е издание за 1916 год).
"Уездный город Чимкент (Зелёный город), бывшая Кокандская крепость, взятая русскими войсками, под начальством генерала Черняева, 22 сентября 1864 г. Славится своими садами, расположен кругом горы, на склонах которой растут сады, а вершина увенчана цитаделью… Церквей 2, мечетей 36, училищ 3, мактабов 24. Военный лазарет, приёмный покой… Городских доходов 43240 руб."
Брокгауз-Ефрон добавляет:
"Жителей 12441: русских 768, евреев 150, сартов-мусульман 11496. Домов в русской части города 105, в туземной 1886. …Училищ 3 (городское 2-классное мужское, приходское 1-классное женское, русско-туземная школа). Общественный (Черняевский) сад, общественное собрание, библиотека имени А. С. Пушкина. Городские доходы – 11760 руб. Завод, вырабатывающий сантонин (противоглистное лекарственное средство) из цветочных головок особого вида полыни (Artemisia cina), растущего в Чимкентском уезде, и снабжающий весь мир этим продуктом. Ч. имеет довольно важное торговое значение, будучи расположен в узле дорог, ведущих на Оренбург, Верный и Ташкент".
XIX том "России" присоединяет следующие данные:
"Из других промышленных заведений следует отметить несколько хлопкоочистительных, а также мыловаренных, свечных, кожевенных и кишечных заводов, причём, однако, кроме хлопкоочистительных все эти заводы имеют кустарный характер. Торговое значение Чимкента довольно велико; предметами вывоза из него являются: пшеница, масло и другие молочные продукты (в Ташкент), кожи, шкуры, мерлушки, шерсть, кишки, скот (лошади), сантонин, хлопок и т. п. Торговля находится главным образом в руках казанских татар".
Итак, если подытожить, 100 лет назад Чимкент, тихий и красивый город, был признанным образцом здорового образа жизни Туркестанского края, летней дачей Ташкента и… спасителем Европы.
Европа в те времена ещё не была такой чистой, пушистой и демократичной, какой уже хотела казаться. Даже в самых передовых её странах бессовестные паразиты безмолвно чихали на декларации и атаковали гордых носителей прогресса (и снаружи, и изнутри), чем изрядно портили реноме и самооценку. Почти треть (30,15%) детей в Мюнхене в начале XX столетия носила в себе банальных остриц. Цепни, эхинококки, аскариды – вся эта бледная братия, в простонародье называемая глистами, вольготно чувствовала себя в организмах европейцев.
Вот тут-то и приспела помощь с презираемого Востока в виде чудо-семени дармины – эндемичной цитварной полыни, изобильно произраставшей вокруг Чимкента. Получаемый из дармины сантонин, грозное оружие против зловредной бледной братии, первоначально перерабатывался в Германии. Пуд его стоил 1750 рублей, а сырьё поставлялось из Туркестана по цене 19 рублей. Преодолевая сырьевую ущербность, в 1883 году (по другим данным, в 1885), оренбургский купец Савинков построил в Чимкенте сантониновый завод, существующий доныне. Но на передовом крае спасения Европы от паразитов находились простые казахи-жнецы, которые каждый год выходили со своими серпами в заросли пахучей дармины, на заготовку.
https://informburo.kz/stati/kak-100-let-nazad-chimkent-spasal-tashkent-i-evropu.html