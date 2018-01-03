Ревнивец избил до смерти женщину в Новый год в ЮКО

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Января 2018 в 15:14:44
По данным полиции, инцидент произошел 1 января текущего года в Сайрамском районе. 45-летний мужчина был задержан по "горячим следам".
"Тело убитой 1981 года рождения с признаками насильственной смерти стражи порядка обнаружили в доме в одном из поселков района. Следствием установлено, что причиной убийства послужила ревность мужчины к гражданской жене, в результате которой он избил потерпевшую до смерти. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", - сообщает ДВД.
Кроме того, полицейскими ЮКО было раскрыто ограбление жительницы города Жетысай. По словам потерпевшей, 1 января на нее напали неизвестные, избили ее, забрав сотовый телефон и кошелек с деньгами. Полицейские задержали подозреваемого 1978 года рождения, местного жителя. В качестве вещественного доказательства изъят сотовый телефон. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование по статье "Грабеж".
Также областным ДВД сообщается о раскрытии еще одного дела - кражи из квартиры в Шымкенте. Общий ущерб составил около 400 тысяч тенге. Полицейские задержали троих подозреваемых 1999 и 2000 годов рождения, жителей областного центра. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Проверяется причастность подозревамых к другим аналогичным фактам краж чужого имущества.
Также раскрыто дело по факту ДТП. Сообщается, что 1 января на трассе Шымкент - Самара житель Шымкента 1979 года рождения, управляя автомашиной марки Lada, совершил смертельный наезд на пешехода. Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
По данным ДВД, за три праздничных дня полицейскими области раскрыто около 100 преступлений. На территории ЮКО зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и шесть получили травмы различной степени тяжести.
https://tengrinews.kz/crime/revnivets-izbil-do-smerti-jenschinu-v-novyiy-god-v-yuko-334589/
Комментарии, по рейтингу, по дате