10 квартир и домов купил подозреваемый во взятке чиновник из ЮКО

Истица указала, что состоит в браке с ответчиком с 2004 года, имеет троих детей, и в период брака ими были приобретены две квартиры и два дома в Шымкенте, а также три дома и три квартиры в Астане.

Заявительница просила суд произвести раздел имущества и передать ей, с учетом несовершеннолетних детей, все дома и квартиры в Шымкенте...