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Шымкент
10 квартир и домов купил подозреваемый во взятке чиновник из ЮКО
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Гость 03 Января 2018 в 21:09:21
Не дожидаясь возможного обвинительного приговора с конфискацией, находящийся под судебным следствием председатель ревизионной комиссии ЮКО разделил свою недвижимость с законной супругой, передает NUR.KZ.



Задержание в ЮКО. Кадры из оперативной съемки АДГСПК РК

В Шымкенте продолжается суд над Сырымом Шалабаем, председателем областной ревизионной комиссии ЮКО. Также на скамье подсудимых находится Биржан Кудияров, главный аудитор областной ревизионной комиссии.

Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. За это преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа в 70-кратном размере от суммы взятки, либо лишения свободы от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Пока еще приговор не вынесен. Однако, пребывая под стражей на время судебного следствия по уголовному делу о взятке, председатель ревизионной комиссии уже в порядке гражданского судопроизводства разделил свое недвижимое имущество с законной супругой.

С исковым заявлением о разделе имущества в Аль-Фарабийский суд обратилась жена Сырыма Шалабая. Истица указала, что состоит в браке с ответчиком с 2004 года, имеет троих детей, и в период брака ими были приобретены две квартиры и два дома в Шымкенте, а также три дома и три квартиры в Астане.

Заявительница просила суд произвести раздел имущества и передать ей, с учетом несовершеннолетних детей, все дома и квартиры в Шымкенте, оставив за Шалабаем все имущество в Астане.

При этом супруга не требовала развода с ответчиком. Сам ответчик, Сырым Шалабай, полностью признал иск. Суд удовлетворил исковые требования истицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южно-Казахстанской области в получении взятки на сумму 7 миллионов тенге были уличены председатель ревизионной комиссии региона Шалабай С. и главный аудитор ревизионной комиссии области Кудияров Б.

https://www.nur.kz/1710604-10-kvartir-i-domov-kupil-podozrevaemyj-vo-vzatke-cinovnik-iz-uko.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kanat7782 03.01.2018 в 21:59:09   # 652738
Все что нажито непосильным трудом! Куда суд смотрит?! Где конфискация имущества????!
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  KAN13 03.01.2018 в 22:03:27   # 652740

Суд помог сохранить награбленное .
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  ГОРЫНЫЧ 03.01.2018 в 22:06:14   # 652742
Цитата: kanat7782 от 03.01.2018 21:59:09
Все что нажито непосильным трудом! Куда суд смотрит?! Где конфискация имущества????!

Сие физически невозможно, Фемида ни хрена не видит- она слепая!
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  Джимбо 03.01.2018 в 22:18:04   # 652747
Это просто издевка над государством и народом
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  Джимбо 03.01.2018 в 22:18:48   # 652748
И как можно разделить имущество НЕ ТРЕБУЯ РАЗВОДА?
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  jumanjiqz 03.01.2018 в 22:21:41   # 652752
Quote:
Истица указала, что состоит в браке с ответчиком с 2004 года, имеет троих детей, и в период брака ими были приобретены две квартиры и два дома в Шымкенте, а также три дома и три квартиры в Астане.
Заявительница просила суд произвести раздел имущества и передать ей, с учетом несовершеннолетних детей, все дома и квартиры в Шымкенте...

Взятки у него наверняка систематические, а членом в ревизионной комиссии по ЮКО он работает с 2011 года, нужно узнать когда эти недвижимости были приобретены, если с того момента думаю конфисковать нужно все, а жену привлечь как сокрывательницу преступления мужа, хотя по УПК РК она имеет право не свидетельствовать и давать показания против супруга!?
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  КЕДЫ 03.01.2018 в 22:43:56   # 652756
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  НурболаТТ 03.01.2018 в 23:02:17   # 652761
Из открытых источников:
Исковое заявление Исмаил Бақыт Шаяхметқызы – удовлетворить.
Произвести раздел общего совместного имущества супругов Исмаил
Бақыт Шаяхметқызы и Шалабай Сырым Исмаилбекулы следующим
образом:
Передать в натуре в собственность Исмаил Бақыт Шаяхметқызы
следующие недвижимые имущества расположенные по адресу : г.Шымкент,
ул.Диваева, дом №110; г.Шымкент, ул.Бейбитшилик, дом №20, квартира
№18; г.Шымкент, проспект Абая, дом №29А; г.Шымкент, ул.Уалиханова,
дом №184, квартира №42.
Передать в натуре в собственность Шалабай Сырым Исмаилбекулы
следующие недвижимые имущества расположенные по адресу : г.Астана,
проспект Туран, дом №14, квартира №57; г.Астана, проспект Туран, дом
№14, квартира №98; г.Астана, проспект Туран, дом №14, гараж №57;
г.Астана, проспект Туран, дом №14, гараж №95; г.Астана, проспект Абая,
дом №63, квартира №58; г.Астана, проспект Абая, дом №63, гараж №196.
Взыскать с Шалабай Сырым Исмаилбекулы в пользу Исмаил Бақыт
Шаяхметқызы расходы по уплате государственной пошлины в размере
878050 (восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят) тенге.
Решение может быть обжаловано или принесено апелляционное
ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Южно-
Казахстанского областного суда через Аль-Фарабийский районный суд
города Шымкент в течение одного месяца со дня вынесения решения в
окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном
разбирательстве, со дня направления им копии решения.
Председательствующий судья: Ботабеков М.И...
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  НурболаТТ 03.01.2018 в 23:06:05   # 652763
Прокуроры, ваш выход. Сможете доказать, что имущество было добыто преступным путём? Учитывая, как в последнее время вы работали, подсказка: посчитайте зарплаты супругов за весь период с регистрации брака, посмотрите, когда и как были куплены квартиры, сравните и отбирайте по закону. (если хотите поднять свой авторитет). С судами понятно: после деда Мами они долго будут восстанавливаться...
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  НурболаТТ 03.01.2018 в 23:10:23   # 652765
Из решения суда: В судебное заседание ответчик Шалабай С.М. не явился, хотя был извещен
надлежащим образом о времени и месте слушания дела. Заявление о рассмотрении
дела в его отсутствии, об отложении или приостановлении дела не поступило.
От него поступило заявление о том, что полностью признает иск. Просит
удовлетворить иск Исмаил Б. полностью, передать ей следующие недвижимые
имущества : г.Шымкент, ул.Диваева, дом №110; г.Шымкент, ул.Бейбитшилик, дом №20,
квартира №18; г.Шымкент, проспект Абая, дом №29А; г.Шымкент, ул.Уалиханова, дом
№184, квартира №42. А остальное имущества расположенное в г.Астана оставить за ним.
В связи с чем, суд полагает возможным рассмотреть данное дело без его
участия в соответствии со ст.196 ч.6 ГПК Республики Казахстан.
Интересно, он под арестом?
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  НурболаТТ 03.01.2018 в 23:15:01   # 652767
Нового начальника ревкомиссии и нового главного аудитора сразу надо брать под жесткий народный контроль, а органам - под скрытое наблюдение и прослушку. И вообще, всех начальников брать
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  НурболаТТ 03.01.2018 в 23:23:26   # 652768
вот:Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 24-бабы 3- бөлігі, 366-
бабы 3-бөлігі 2,3-тармақтарымен күдікті ретінде сотқа берілген Шалабай
Сырым Исмаилбекулы мен Кудияров Биржан Саттархановичтің қылмыстық
ісі бойынша – Шалабай Сырым Исмаилбекулы ОҚО бойынша ҚАЖК-ң ИЧ-
167/11 мекемесінен Шымкент қаласы, Әл-Фараби аудандық сотына бірінші
сатыда істің қаралуына қатысу үшін айдауылмен 28 қыркүйек 2017 жылы
сағат 15:00-ге жеткізілсін...

В одном суде рассматривается... И, типа, не явился, по неизвестным суду обстоятельствам В этом суде председательствовал тот еще Бекназаров Маратали, которого выслали в другой район. Это, чтобы в одной области не было братьев - близнецов)) Тогда, одно из Каримов тоже надо выслать... А еще сколько там родственников-судей у нас имеются: дети по стопам родителей, братья, сестры... Просто цирк какой-то)
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  старик 03.01.2018 в 23:24:58   # 652771
Сейчас многие осужденные взяточники воскликнут: "А что , так можно было"! Казахстанская Фемида вводит новые правила увода наворованного от конфискации, браво господа! Такого еще не было!
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  MишаМашкевич 03.01.2018 в 23:53:12   # 652778
Почему на себя оформляли? Родственникам не верили? Надо ж верить так в свою безнаказанность.
Ещё забегали сразу.
Ну по суду все спокойно, теперь надо ходатайствовать в дгд, чтобы узнать историю возникновения денег. Тут 2 варианта. Если людям надо,это ваще не вопрос. А если не надо,то тоже не вопрос.
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  baglankz 04.01.2018 в 01:19:53   # 652790
и такие люди нами управляют...
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