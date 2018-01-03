10 квартир и домов купил подозреваемый во взятке чиновник из ЮКО

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Гость 03 Января 2018 в 21:09:21
Задержание в ЮКО. Кадры из оперативной съемки АДГСПК РК
В Шымкенте продолжается суд над Сырымом Шалабаем, председателем областной ревизионной комиссии ЮКО. Также на скамье подсудимых находится Биржан Кудияров, главный аудитор областной ревизионной комиссии.
Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. За это преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа в 70-кратном размере от суммы взятки, либо лишения свободы от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.
Пока еще приговор не вынесен. Однако, пребывая под стражей на время судебного следствия по уголовному делу о взятке, председатель ревизионной комиссии уже в порядке гражданского судопроизводства разделил свое недвижимое имущество с законной супругой.
С исковым заявлением о разделе имущества в Аль-Фарабийский суд обратилась жена Сырыма Шалабая. Истица указала, что состоит в браке с ответчиком с 2004 года, имеет троих детей, и в период брака ими были приобретены две квартиры и два дома в Шымкенте, а также три дома и три квартиры в Астане.
Заявительница просила суд произвести раздел имущества и передать ей, с учетом несовершеннолетних детей, все дома и квартиры в Шымкенте, оставив за Шалабаем все имущество в Астане.
При этом супруга не требовала развода с ответчиком. Сам ответчик, Сырым Шалабай, полностью признал иск. Суд удовлетворил исковые требования истицы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Южно-Казахстанской области в получении взятки на сумму 7 миллионов тенге были уличены председатель ревизионной комиссии региона Шалабай С. и главный аудитор ревизионной комиссии области Кудияров Б.
https://www.nur.kz/1710604-10-kvartir-i-domov-kupil-podozrevaemyj-vo-vzatke-cinovnik-iz-uko.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Суд помог сохранить награбленное .
Цитата: kanat7782 от 03.01.2018 21:59:09
Все что нажито непосильным трудом! Куда суд смотрит?! Где конфискация имущества????!
Все что нажито непосильным трудом! Куда суд смотрит?! Где конфискация имущества????!
Сие физически невозможно, Фемида ни хрена не видит- она слепая!
Истица указала, что состоит в браке с ответчиком с 2004 года, имеет троих детей, и в период брака ими были приобретены две квартиры и два дома в Шымкенте, а также три дома и три квартиры в Астане.
Заявительница просила суд произвести раздел имущества и передать ей, с учетом несовершеннолетних детей, все дома и квартиры в Шымкенте...
Заявительница просила суд произвести раздел имущества и передать ей, с учетом несовершеннолетних детей, все дома и квартиры в Шымкенте...
Взятки у него наверняка систематические, а членом в ревизионной комиссии по ЮКО он работает с 2011 года, нужно узнать когда эти недвижимости были приобретены, если с того момента думаю конфисковать нужно все, а жену привлечь как сокрывательницу преступления мужа, хотя по УПК РК она имеет право не свидетельствовать и давать показания против супруга!?
Исковое заявление Исмаил Бақыт Шаяхметқызы – удовлетворить.
Произвести раздел общего совместного имущества супругов Исмаил
Бақыт Шаяхметқызы и Шалабай Сырым Исмаилбекулы следующим
образом:
Передать в натуре в собственность Исмаил Бақыт Шаяхметқызы
следующие недвижимые имущества расположенные по адресу : г.Шымкент,
ул.Диваева, дом №110; г.Шымкент, ул.Бейбитшилик, дом №20, квартира
№18; г.Шымкент, проспект Абая, дом №29А; г.Шымкент, ул.Уалиханова,
дом №184, квартира №42.
Передать в натуре в собственность Шалабай Сырым Исмаилбекулы
следующие недвижимые имущества расположенные по адресу : г.Астана,
проспект Туран, дом №14, квартира №57; г.Астана, проспект Туран, дом
№14, квартира №98; г.Астана, проспект Туран, дом №14, гараж №57;
г.Астана, проспект Туран, дом №14, гараж №95; г.Астана, проспект Абая,
дом №63, квартира №58; г.Астана, проспект Абая, дом №63, гараж №196.
Взыскать с Шалабай Сырым Исмаилбекулы в пользу Исмаил Бақыт
Шаяхметқызы расходы по уплате государственной пошлины в размере
878050 (восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят) тенге.
Решение может быть обжаловано или принесено апелляционное
ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Южно-
Казахстанского областного суда через Аль-Фарабийский районный суд
города Шымкент в течение одного месяца со дня вынесения решения в
окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном
разбирательстве, со дня направления им копии решения.
Председательствующий судья: Ботабеков М.И...
надлежащим образом о времени и месте слушания дела. Заявление о рассмотрении
дела в его отсутствии, об отложении или приостановлении дела не поступило.
От него поступило заявление о том, что полностью признает иск. Просит
удовлетворить иск Исмаил Б. полностью, передать ей следующие недвижимые
имущества : г.Шымкент, ул.Диваева, дом №110; г.Шымкент, ул.Бейбитшилик, дом №20,
квартира №18; г.Шымкент, проспект Абая, дом №29А; г.Шымкент, ул.Уалиханова, дом
№184, квартира №42. А остальное имущества расположенное в г.Астана оставить за ним.
В связи с чем, суд полагает возможным рассмотреть данное дело без его
участия в соответствии со ст.196 ч.6 ГПК Республики Казахстан.
Интересно, он под арестом?
бабы 3-бөлігі 2,3-тармақтарымен күдікті ретінде сотқа берілген Шалабай
Сырым Исмаилбекулы мен Кудияров Биржан Саттархановичтің қылмыстық
ісі бойынша – Шалабай Сырым Исмаилбекулы ОҚО бойынша ҚАЖК-ң ИЧ-
167/11 мекемесінен Шымкент қаласы, Әл-Фараби аудандық сотына бірінші
сатыда істің қаралуына қатысу үшін айдауылмен 28 қыркүйек 2017 жылы
сағат 15:00-ге жеткізілсін...
В одном суде рассматривается... И, типа, не явился, по неизвестным суду обстоятельствам В этом суде председательствовал тот еще Бекназаров Маратали, которого выслали в другой район. Это, чтобы в одной области не было братьев - близнецов)) Тогда, одно из Каримов тоже надо выслать... А еще сколько там родственников-судей у нас имеются: дети по стопам родителей, братья, сестры... Просто цирк какой-то)
MишаМашкевич 03.01.2018 в 23:53:12 # 652778
Ещё забегали сразу.
Ну по суду все спокойно, теперь надо ходатайствовать в дгд, чтобы узнать историю возникновения денег. Тут 2 варианта. Если людям надо,это ваще не вопрос. А если не надо,то тоже не вопрос.