Всего треть объема воды накоплено в Шардаре

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danilov 05 Января 2018 в 10:14:58
«По графику объем воды на январь должен составлять 2 миллиарда 600 миллионов кубометров воды, но сейчас он составляет 1 миллиард 846 миллионов. То есть, никакого риска заполнения нет. Мы также проверяем защитные дамбы в Шардаринском и Отырарском районах и в Арыси»,- отметил руководитель отдела водопользования ЮКОФ РГП «Казводхоз» Абдиашим Мейрман.
Отметим, что в области насчитывается 19 водохранилищ. Шардаринское — самое большое из них. В ближайшие годы власти планируют построить еще 26 водохранилищ в ЮКО.
http://tvk-uko.kz/2018/01/04/vsego-tret-ob-ema-vody-nakopleno-v-shardare/
Каналы на половине орошаемых земель ЮКО требует ремонта
04_01_2-9-mp4_snapshot_00-03_-2018-01-04_16-29-36Из-за медлительности районных властей задерживается процесс реконструкции ирригационных и дренажных систем в ЮКО. Об этом сообщил руководитель отдела водопользования Южно-Казахстанского филиала «Казводхоз» Абдиашим Мейрман. В данный момент общее количество востребованных орошаемых земель в 11 районах области составляет 141 тысячу гектаров. Ирригационные системы нуждаются в ремонте на 69 тысячах гектарах из них. Проекты по реконструкции предусматривают механическую очистку каналов, ремонт сооружений и их восстановление. Однако эти проекты все еще на стадии подготовки, поскольку местные власти не торопятся с оформлением необходимой документации.
«Очень плохо идут работы по передаче из коммунальной собственности в республиканскую собственность. В прошлом году только все земли Тюлькубасского района переданы в республиканскую собственность. Вышло постановление акима области.Чтобы финансироваться из республиканского бюджета, они должны быть на балансе республиканского бюджета»,- поясняет руководитель отдела водопользования ЮКОФ РГП «Казводхоз» Абдиашим Мейрман .
После реконструкции водопользователи надеются уменьшить количество потери воды при орошении.
http://tvk-uko.kz/2018/01/04/kanaly-na-polovine-oroshaemy-h-zemel-yuko-trebuet-remonta/