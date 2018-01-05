Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Пивзавод не будет выплачивать долги Тохтара Тулешова
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Января 2018 в 10:16:18
Экспертиза не признала почерк Тулешова на долговых расписках.

Судебной коллегией по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда рассмотрено гражданское дело по иску гражданина Ш.М. к Тохтару Тулешову и ТОО «Шымкентпиво» о расторжении договора займа и взыскании в солидарном порядке суммы долга в размере 70 000 000 тенге. Ранее уже осужденный за попытку госпереворота и экономические преступления пивной король, который, как выяснилось, все еще находится в СИЗО Шымкента, был допрошен с применением видеоконференцсвязи.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 28.12.2017 года было отменено ранее принятое решение Енбекшинского районного суда города Шымкента, которым исковые требования были удовлетворены в полном объеме. При этом судебной коллегией принято новое решение об отказе в удовлетворении иска, сообщает пресс-служба облсуда.

«Вынести новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований М. Ш. к Тулешову Тохтару Джусиповичу, ТОО «Шымкентпиво» о расторжении договора займа и взыскании в солидарном порядке суммы долга 70 000 000 тенге, судебных издержек в размере 451 817 (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) тенге, представительских расходов в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге и по оплате государственной пошлины в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге».

Поводом для отмены решения суда послужило истечение срока исковой давности и поступившее от ТОО «Шымкентпиво» ходатайство о применении такого срока к спорным правоотношениям, которое судом первой инстанции было признано необоснованным.

Также судебная коллегия приняла во внимание проведенную дополнительно судебно-почерковедческую экспертизу, которая не нашла на договоре многомиллионного займа подписей именно Тохтара Тулешова.

http://tvk-uko.kz/2018/01/04/pivzavod-ne-budet-vy-plachivat-dolgi-tohtara-tuleshova/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 05.01.2018 в 11:11:30   # 653059
Охрененный кредит взял
поощрить (1) | покарать
  astra 05.01.2018 в 11:56:21   # 653075
бугага.....такое может быть только у нас... еще немного в сизо посидит и глядишь на свободу
поощрить (3) | покарать
  Эндрю 05.01.2018 в 12:21:17   # 653077
Цитата: astra от 05.01.2018 11:56:21
бугага.....такое может быть только у нас... еще немного в сизо посидит и глядишь на свободу

99%
поощрить | покарать
  TerraN 05.01.2018 в 12:47:48   # 653083
Quote:
которая не нашла на договоре многомиллионного займа подписей именно Тохтара Тулешова.

плохо искала!
поощрить | покарать
  Skype 05.01.2018 в 14:00:33   # 653098
Коррупция для Украины — хуже, чем война. С врагом можно сражаться лицом к лицу, в то время как интегрированный в систему коррупционер — это паразит, медленно убивающий ее изнутри. Каждая взятка, которую вас вынуждают дать, не только делает лично вас беднее, но ухудшает ситуацию для всех украинцев.

Для нас также важно
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь