Пивзавод не будет выплачивать долги Тохтара Тулешова

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danilov 05 Января 2018 в 10:16:18
Судебной коллегией по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда рассмотрено гражданское дело по иску гражданина Ш.М. к Тохтару Тулешову и ТОО «Шымкентпиво» о расторжении договора займа и взыскании в солидарном порядке суммы долга в размере 70 000 000 тенге. Ранее уже осужденный за попытку госпереворота и экономические преступления пивной король, который, как выяснилось, все еще находится в СИЗО Шымкента, был допрошен с применением видеоконференцсвязи.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 28.12.2017 года было отменено ранее принятое решение Енбекшинского районного суда города Шымкента, которым исковые требования были удовлетворены в полном объеме. При этом судебной коллегией принято новое решение об отказе в удовлетворении иска, сообщает пресс-служба облсуда.
«Вынести новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований М. Ш. к Тулешову Тохтару Джусиповичу, ТОО «Шымкентпиво» о расторжении договора займа и взыскании в солидарном порядке суммы долга 70 000 000 тенге, судебных издержек в размере 451 817 (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) тенге, представительских расходов в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге и по оплате государственной пошлины в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге».
Поводом для отмены решения суда послужило истечение срока исковой давности и поступившее от ТОО «Шымкентпиво» ходатайство о применении такого срока к спорным правоотношениям, которое судом первой инстанции было признано необоснованным.
Также судебная коллегия приняла во внимание проведенную дополнительно судебно-почерковедческую экспертизу, которая не нашла на договоре многомиллионного займа подписей именно Тохтара Тулешова.
http://tvk-uko.kz/2018/01/04/pivzavod-ne-budet-vy-plachivat-dolgi-tohtara-tuleshova/
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Цитата: astra от 05.01.2018 11:56:21
бугага.....такое может быть только у нас... еще немного в сизо посидит и глядишь на свободу
бугага.....такое может быть только у нас... еще немного в сизо посидит и глядишь на свободу
99%
которая не нашла на договоре многомиллионного займа подписей именно Тохтара Тулешова.
плохо искала!
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