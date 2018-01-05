В 2018 году в Шымкенте запланировано строительство 162 жилых домов

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Гость 05 Января 2018 в 17:56:08
«В этом году в Шымкенте будут строить 162 жилых дома. 56 построят на бюджетные средства, 9 - на средства национальных компаний, 97 домов возведут за счет инвесторов. В общей сложности в этом году планируется сдать в эксплуатацию 20 жилых домов. Кроме того, в городе при строительстве планируют применять инновационные способы. Речь идет об использовании технологии быстрого и экономичного возведения, применения энергосберегающих технологий или IT-решений при строительстве», - сообщили в пресс-службе акима Шымкента.
В акимате отметили, что помимо жилищного строительства в Шымкенте планируют сдать 21 объект. Среди них 11 социальных объектов, среди которых 7 школ и 1 детский сад. В свою очередь, в пресс-службе акима Южно-Казахстанской области добавили, что жилищное строительство будет вестись не только в областном центре, но и в районах. Так, в 20-ти населенных пунктах планируют построить служебное жилье.
«Их строительство будет идти в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Дома будут двухэтажные и рассчитанные на 10 квартир каждый. На их возведение из областного бюджета планируется выделить 1,6 млрд тенге. Жилье будут выделять бюджетным работникам, таким как учителя, врачи, сотрудники местной полицейской службы», - сообщили в акимате ЮКО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Поделиться 05.01.2018 в 22:49:42 # 653250
Цитата: Поделиться от 05.01.2018 22:49:42
Нормально. Я тоже по программе взял трешку в Нурсате
Нормально. Я тоже по программе взял трешку в Нурсате
И как оно квартира по гос программе? Просто многие жалуются
Цитата: Поделиться от 05.01.2018 22:49:42
Нормально. Я тоже по программе взял трешку в Нурсате
Нормально. Я тоже по программе взял трешку в Нурсате
Как сказал 001 когда приезжал. Что за Хрущевки этот ваш Нурсат. Ни стал досматривать и уехал.