Скандал в благородном семействе

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GoodZone 09 Января 2018 в 10:49:38
Осенью 2017 года директору центра занятости населения Шымкента Асылжану ЖАМАЛБЕКОВУ (на снимках) исполнился 31 год. А уже зимой он скрылся от следствия по делу о хищениях более 430 миллионов тенге, выделенных государством на поддержку безработных. И хотя подобными историями нынче никого не удивишь, у Асылжана Жамалбекова все же есть своя фишечка - практически все его ближайшие родственники так или иначе служат государству. Один брат в районном акимате, другой - в правоохранительной системе, а отец семейства заседает в областном маслихате…
О том, что в Шымкенте обнаружены махинации с деньгами, выделяемыми государством на программу “Общественные рабочие места”, стало известно еще минувшим летом, когда на специальном брифинге об этом заявил руководитель отдела профилактической работы и контроля комитета госдоходов Минфина Арман ЕСЕНБАЕВ. Он же тогда привел первые факты: в преступную группу, подозреваемую в присвоении этих денег, вошли сотрудники ряда госорганов, в том числе и местные полицейские. У одного из первых задержанных обнаружили 88 печатей, десятки чековых книжек и почти две сотни пластиковых карточек, на которые, по версии следствия, выводились деньги.
Что любопытно, информация о разоблачении в центре занятости населения Шымкента была обнародована 3 августа, а днем ранее, то есть 2 августа, в этот самый центр занятости приезжала сама министр труда и соцзащиты Тамара ДУЙСЕНОВА. Она как раз находилась в Южном Казахстане с рабочей поездкой и объезжала подведомственные предприятия и организации. А в центре занятости госпожу министра принимал как раз Асылжан Жамалбеков как руководитель этого органа. К слову, вместе с Дуйсеновой в гости к чиновнику прибыли аким Южно-Казахстанской области Жансеит ТУЙМЕБАЕВ и мэр Шымкента Габидулла АБДРАХИМОВ, тогда еще не отчаливший в столицу.
Фотографии в окружении столь высокопоставленных особ Асылжан Жамалбеков с гордостью загрузил на свою страницу в Фейсбуке. Вообще, Асылжан Шарипбекович, как выяснилось, оказался любителем социальных сетей, где регулярно публиковал различные умные мысли и свои фотографии. Вот тут он дает интервью, о чем сообщает своим друзьям, вот здесь сажает деревья вместе с коллегами, за что получает лайки и одобрительные комментарии. А к своему селфи, размещенному в феврале минувшего года, Жамалбеков написал сопроводительный статус “Спеша заработать на жизнь, не забудь просто жить!”. С учетом того, что сейчас бывшего директора центра занятости подозревают в многомиллионных хищениях, эта фраза, согласитесь, приобретает особый смысл…
К слову, последнее, что разместил Жамалбеков в Фейсбуке, - благодарность за многочисленные поздравления с днем рождения, который он отмечал 12 ноября. С тех самых пор о чиновнике в соцсетях ни слуху ни духу.
А все дело в том, что руководитель шымкентского центра занятости населения… исчез. Может быть, поехал отдыхать. Или просто решил немного поменять обстановку. Но так совпало, что как раз в этот период Жамалбековым стали активно интересоваться в правоохранительных органах в рамках следствия по делу о хищених государственных денег, выделенных на поддержку безработных. Следователи пытались самостоятельно найти чиновника, но в итоге были вынуждены объявить его в розыск. Объявление с портретом и анкетными данными Жамалбекова уже разослано во все отделения полиции ЮКО. Любителя Фейсбука и селфи считают организатором преступной группы, которая с 2015 по 2017 год присваивала себе государственные деньги, выделенные по соцпрограммам. Общий ущерб, установленный следствием, впечатляет - 437 миллионов 385 тысяч тенге.
А ведь вряд ли кто-нибудь думал, что Асылжан Жамалбеков может быть причастен к таким преступлениям. Дело в том, что 31-летний подозреваемый - выходец из очень хорошей семьи Шымкента. Его родственников знают далеко за пределами Южно-Казахстанской области. Например, родной брат Асылжана Ержигит ШАРИПБЕКОВ служит заместителем акима Сайрамского района области. Другой брат - Нуржан ЖАМАЛБЕКОВ - ранее весьма успешно трудился в прокуратуре ЮКО и правоохранительных органах, но затем не прошел аттестацию. А их отец Шарипбек ЖАМАЛБЕК - депутат областного маслихата, руководитель “Гражданского альянса” в своем регионе, еще совсем недавно занимавший очень высокие посты в местном филиале “Нур Отана” и даже возглавлявший комиссию партийного контроля. Разве можно поверить, что выходец из такой семьи “проклятый расхититель государственной собственности”?
Впрочем, следствие покажет. А газета “Время” со своей стороны будет пристально следить за тем, чем закончится скандал в одном из благороднейших из самых известных семейств Южного Казахстана.
Михаил КОЗАЧКОВ, фото со страницы Асылжана ЖАМАЛБЕКОВА из Фейсбука, Алматы
http://www.time.kz/articles/nu/2018/01/08/58412-skandal-v-blagorodnom-semejstve
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну да ладно, потом принесет извинения и будет "прощен"...
Глядя на солнечные лучи, не забывай проверить анализ мочи.
" потомственный чиновник " - казнокрад обыкновенный .
он скрылся от следствия по делу о хищениях более 430 миллионов тенге, выделенных государством на поддержку безработных.
Ну "красавец". Теперь, кто-то кушать хочет, кто-то из-за этого стал грабить. И все из-за одного мудилы, который своровал бабки.
Цитата: Alexy от 09.01.2018 12:59:09а че уже пора? Судный день настал?
Что-то все так разболтались в комментах! Неужели все зарегистрировались через егов!?
Что-то все так разболтались в комментах! Неужели все зарегистрировались через егов!?