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Шымкент
Самые низкие зарплаты и самый дорогой газ в Южном Казахстане — депутат Мажилиса
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danilov 09 Января 2018 в 14:20:37
Проблему повышения тарифа на газ и узаконивание имущества в Южно-Казахстанской области планируют поднять депутаты Мажилиса Парламента РК на заседании Правительства. Об этом мажилисмены заявили в ходе запланированного рабочего визита в регион.

На протяжении недели чиновники проводят народные собрания и объезды с целью узнать, какие проблемы больше всего волнуют южноказахстанцев, и как их можно решить на законодательном уровне.

Депутаты побывали в Казыгуртском районе, где ознакомились с работой ряда предприятий района, а также встретились с местным населением.

«Самые низкие зарплаты и самый дорогой газ в Южном Казахстане!», — констатирует депутат Мажилиса Парламента Валихан Кайназаров.

Жалобы на высокий тариф к мажилисмену поступают настолько часто, что глас народа депутат обязан озвучить на республиканском уровне. Нынешние тарифы на голубое топливо бьют по карману не только простого народа, но и крупных бизнесменов.

Валихан Кайназаров, депутат Мажилиса Парламента РК: «Для бизнеса это тоже очень сложно. Поднимается себестоимость, товар становится неконкурентноспособным. Учитывая наше географическое положение. Соседи у нас Узбекистан и киргизы. А если наши товары будут завтра неконкурентноспособны?. Мы завтра потерям те рабочие места, которые имеем. Понимаете, вот эту проблему мы хотим обязательно поднять».

Еще одна немаловажная проблема, которую мажилисмен планирует поднять на законодательном уровне — вопрос узаконивания имущества. По информации депутата, только в двух районах области, которые недавно присоединили к областному центру, без документов остаются более 5 тысяч домовладельцев. Столько же семей сегодня не оплачивают земельный и имущественный налоги.

По окончанию объезда группа мажилисменов разделилась и начала работу по отдельным маршрутам. Сегодня каждый из них проведет ряд встреч с населением Казыгуртского района. После чего их будут ожидать жители других районов, чтобы те смогли рассказать и своих насущных проблемах. Самые актуальные — будут озвучены на заседании Правительства.

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