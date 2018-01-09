Самые низкие зарплаты и самый дорогой газ в Южном Казахстане — депутат Мажилиса

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danilov 09 Января 2018 в 14:20:37
На протяжении недели чиновники проводят народные собрания и объезды с целью узнать, какие проблемы больше всего волнуют южноказахстанцев, и как их можно решить на законодательном уровне.
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Депутаты побывали в Казыгуртском районе, где ознакомились с работой ряда предприятий района, а также встретились с местным населением.
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«Самые низкие зарплаты и самый дорогой газ в Южном Казахстане!», — констатирует депутат Мажилиса Парламента Валихан Кайназаров.
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Жалобы на высокий тариф к мажилисмену поступают настолько часто, что глас народа депутат обязан озвучить на республиканском уровне. Нынешние тарифы на голубое топливо бьют по карману не только простого народа, но и крупных бизнесменов.
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Валихан Кайназаров, депутат Мажилиса Парламента РК: «Для бизнеса это тоже очень сложно. Поднимается себестоимость, товар становится неконкурентноспособным. Учитывая наше географическое положение. Соседи у нас Узбекистан и киргизы. А если наши товары будут завтра неконкурентноспособны?. Мы завтра потерям те рабочие места, которые имеем. Понимаете, вот эту проблему мы хотим обязательно поднять».
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Еще одна немаловажная проблема, которую мажилисмен планирует поднять на законодательном уровне — вопрос узаконивания имущества. По информации депутата, только в двух районах области, которые недавно присоединили к областному центру, без документов остаются более 5 тысяч домовладельцев. Столько же семей сегодня не оплачивают земельный и имущественный налоги.
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По окончанию объезда группа мажилисменов разделилась и начала работу по отдельным маршрутам. Сегодня каждый из них проведет ряд встреч с населением Казыгуртского района. После чего их будут ожидать жители других районов, чтобы те смогли рассказать и своих насущных проблемах. Самые актуальные — будут озвучены на заседании Правительства.
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