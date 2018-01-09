В крупном ДТП в Шымкенте разбились восемь автомобилей

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danilov 09 Января 2018 в 15:05:54
По словам участников аварии, автомобили стояли на светофоре по проспекту Байдибек би в сторону микрорайона Нурсат, и в этот момент сзади их протаранил самосвал HOWO.
Очевидец: «Самосвал зацепил машины со всех трех полос. Сначала удар пришелся в Chevrolet Cruze, который находился на центральной полосе. Cruze въехал в автобус Shaolin. Потом удар пришелся в Daewoo Nexia и Volkswagen Passat. Автобус Mercedes, уходя от столкновения, также зацепил Cruze. Lada Priora пострадала немного. Основной удар пришелся на Daewoo Gentra, он стоял самый первый. Грузовик протаранил его и ударил об столб».
Как утверждает водитель самосвала, у него отказали тормоза. И он не смог остановить машину.
К счастью в этом ДТП никто не погиб, однако имеются пострадавшие. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.
https://otyrar.kz/2018/01/v-krupnom-dtp-v-shymkente-razbilis-vosem-avtomobilej/
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Алматы несколько лет назад. Тоже так было . Но со смертельным исходом.
Цитата: Пришелец от 09.01.2018 15:45:23
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
А какая разница? Есть подтекст? Там любую машину сплющила бы, когда на вас 50 тонный грузовик без тормозов напирает.
Цитата: Пришелец от 09.01.2018 15:45:23
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
От столкновения с over15Тонн, страна производителя никакой доп.эффективности не даст, тут строго по принципу "как карта ляжет" и Слава Богу, что в этот раз никто свои жизни не отдал, а машины - железки, не более.
Цитата: Пришелец от 09.01.2018 15:45:23
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
И да, случайно лайкнул.
Цитата: Пришелец от 09.01.2018 15:45:23GM Америка .
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
sunroad777 09.01.2018 в 19:56:28 # 654023
Цитата: Стрельцов от 10.01.2018 00:06:33возраст не имеет особой роли, я знаю 23 летних пацанов, детей дальнобойщиков, которые водят очень грамотно и безопасно. Необходимо обучение, у нас к сожалению прибыль важнее человеческой жизни, профи не пойдет работать за 90000 тенге, поэтому нанимают колхозников, их никто не учит. Что говорить за молодежь на грузовиках, вы обратите внимание на автобусников, что молодые, что пожилые не соблюдают элементарных правил, поголовно летят на нейтралке на спусках, как ездят по гололеду,а автобусники всегда считались более профессиональными перед водителями грузовиков. Мой отец при советах работал на туристическом Икарусе 256, по его рассказам была хорошая теоретическая и практическая подготовка, иногда даже присылали московских спецов, которые "натаскивали" шоферов. Сейчас такого нет, в России та же беда, нанимают на автобусы гастарбайтеров с Узбекистана, поэтому много "глупых" аварий с жертвами.
я думаю надо на большегрузы право вождения выдавать после 35 лет и 10 летнего стажа , а не пацанам 20 летним с наушниками в ушах очками типа командос и весом в 50 кг
я думаю надо на большегрузы право вождения выдавать после 35 лет и 10 летнего стажа , а не пацанам 20 летним с наушниками в ушах очками типа командос и весом в 50 кг