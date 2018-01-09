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Шымкент
В крупном ДТП в Шымкенте разбились восемь автомобилей
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danilov 09 Января 2018 в 15:05:54
Крупное ДТП в Шымкенте произошло на перекрестке проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова. Здесь столкнулись сразу 8 автомобилей. Есть пострадавшие. Авто восстановлению не подлежат.

По словам участников аварии, автомобили стояли на светофоре по проспекту Байдибек би в сторону микрорайона Нурсат, и в этот момент сзади их протаранил самосвал HOWO.

Очевидец: «Самосвал зацепил машины со всех трех полос. Сначала удар пришелся в Chevrolet Cruze, который находился на центральной полосе. Cruze въехал в автобус Shaolin. Потом удар пришелся в Daewoo Nexia и Volkswagen Passat. Автобус Mercedes, уходя от столкновения, также зацепил Cruze. Lada Priora пострадала немного. Основной удар пришелся на Daewoo Gentra, он стоял самый первый. Грузовик протаранил его и ударил об столб».

Как утверждает водитель самосвала, у него отказали тормоза. И он не смог остановить машину.

К счастью в этом ДТП никто не погиб, однако имеются пострадавшие. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.

https://otyrar.kz/2018/01/v-krupnom-dtp-v-shymkente-razbilis-vosem-avtomobilej/

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 09.01.2018 в 15:07:18   # 653927
пиздец
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  Маке0912 09.01.2018 в 15:30:43   # 653930
У НОWO не ненадежные тормоза на спуске.
В Алматы несколько лет назад. Тоже так было . Но со смертельным исходом.
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  Пришелец 09.01.2018 в 15:45:23   # 653933
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
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  Абориген 09.01.2018 в 15:50:08   # 653934
Хово, Хово как же мне хреново!
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  Pole13 09.01.2018 в 15:53:10   # 653935
Еще один "профессионал" катающийся под уклон на нейтралке.
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  Максимыч 09.01.2018 в 16:32:48   # 653947
Цитата: Пришелец от 09.01.2018 15:45:23
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???

А какая разница? Есть подтекст? Там любую машину сплющила бы, когда на вас 50 тонный грузовик без тормозов напирает.
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  Jokerkz 09.01.2018 в 16:33:01   # 653948
Цитата: Пришелец от 09.01.2018 15:45:23
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???

От столкновения с over15Тонн, страна производителя никакой доп.эффективности не даст, тут строго по принципу "как карта ляжет" и Слава Богу, что в этот раз никто свои жизни не отдал, а машины - железки, не более.
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  Максимыч 09.01.2018 в 16:33:33   # 653949
Цитата: Пришелец от 09.01.2018 15:45:23
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???

И да, случайно лайкнул.
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  Walter 09.01.2018 в 17:35:11   # 653974
Цитата: Пришелец от 09.01.2018 15:45:23
. Водителя Daewoo Gentra увезла скорая. Его автомобиль, так же как и Chevrolet Cruze, восстановлению не подлежит.какая страна производитель сих авто ???
GM Америка .
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  sunroad777 09.01.2018 в 19:56:28   # 654023
водитель ховы мог бы просигналить заранеее, чтобы машины успели хоть разьехатся, либо уйти на разделительную полосу и засчет ограждении остановить транспорт, видимо без опыта(
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  Софруджу 09.01.2018 в 22:56:25   # 654041
Это во сколько было? Примерно в районе 12 часов дня две скорые с мигалками промчались вниз по Коммунистическому от Технологического в сторону "Спартака". Поскольку новые названия улиц не понимаю, не могу сообразить это туда или не туда
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  Стрельцов 10.01.2018 в 00:06:33   # 654054
я думаю надо на большегрузы право вождения выдавать после 35 лет и 10 летнего стажа , а не пацанам 20 летним с наушниками в ушах очками типа командос и весом в 50 кг
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  Pole13 10.01.2018 в 01:05:43   # 654071
Цитата: Стрельцов от 10.01.2018 00:06:33
я думаю надо на большегрузы право вождения выдавать после 35 лет и 10 летнего стажа , а не пацанам 20 летним с наушниками в ушах очками типа командос и весом в 50 кг
возраст не имеет особой роли, я знаю 23 летних пацанов, детей дальнобойщиков, которые водят очень грамотно и безопасно. Необходимо обучение, у нас к сожалению прибыль важнее человеческой жизни, профи не пойдет работать за 90000 тенге, поэтому нанимают колхозников, их никто не учит. Что говорить за молодежь на грузовиках, вы обратите внимание на автобусников, что молодые, что пожилые не соблюдают элементарных правил, поголовно летят на нейтралке на спусках, как ездят по гололеду,а автобусники всегда считались более профессиональными перед водителями грузовиков. Мой отец при советах работал на туристическом Икарусе 256, по его рассказам была хорошая теоретическая и практическая подготовка, иногда даже присылали московских спецов, которые "натаскивали" шоферов. Сейчас такого нет, в России та же беда, нанимают на автобусы гастарбайтеров с Узбекистана, поэтому много "глупых" аварий с жертвами.
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