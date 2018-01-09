Атака чиновников Шымкента на общественный транспорт с треском провалилась

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Гость 09 Января 2018 в 15:29:33
Транспортные услуги шымкентцам предоставляют 26 компаний. Ежедневно на линию выходят 1090 автобусов и маршруток. Однако в этом случае количество, к сожалению, не гарантирует качество. В этом году были расторгнуты договоры с двумя компаниями, работающими по десяти городским маршрутам.
Нурлан Сауранбаев, аким города: «Сервисное обслуживание и зап.части обходятся дорого. Если бы каждая компания закупала одинаковые автобусы, то обслуживание обходилось бы намного дешевле. К примеру, крупная транспортная компания «Грин Бас компани» закупила 200 однотипных автобусов. 40 из них сегодня стоят в резерве или поломаны. Оставшиеся — на линии…»
Жителям областного центра не привыкать подолгу простаивать на автобусных остановках в ожидании нужного маршрута. Кто должен спешить — едет на такси. Не от хорошей жизни: горожане боятся потерять работу. Зато транспортникам всё ни по чём. Как относились халатно к своим обязательствам, так всё и продолжается по сей день.
С наступлением холодов у транспортников ежегодно одна и та же песня… Байки про отсутствие зимнего топлива мы слышим каждый год. Говорить прямо и открыто о том, что транспортники лето красное пропели и попросту не подготовились к зиме, понятное дело, не хочется. Вот и придумывают небылицы.
Жаркын Байдуллаев, заместитель руководителя отдела АД и ПТ г. Шымкента: «Возможно потому, что у нас Южный Казахстан и зимнее топливо к нам не завозят?! Не знаю даже… Но в любом случае, транспортные компании обязаны подготовить свой автопарк к зиме, можно применять различные присадки…»
Как говорится, комментарий без комментариев…
Количество общественного транспорта на городских дорогах в зимнее время с трудом превышает отметку в 68 %.
Не забыто обещание властей, данное еще в начале 2017 года и об открытии муниципального автопарка с закупом 100 единиц новой техники. Вот только выполнить данное обещание ответственные лица до сих пор не могут.
Плохому танцору банки мешают…
Куатжан Жуматаев, руководитель отдела АД и ПТ г. Шымкента: «Ни для кого не секрет, что у банка РБК возникли трудности. Нам отправляют фотоотчет о том, что 100 новых автобусов стоят на границе. Однако, из-за проблем у этого банка инвестор не может получить дополнительные инвестиции. В свою очередь сам инвестор не отказывается от дальнейшего сотрудничества и завоза транспорта. Осталось лишь оплатить автозаводу оставшуюся часть денег…»
Для решения проблем в работе общественного транспорта экс-аким Шымкента принял немало мер. Вплоть до того, что отобрал на целый месяц служебные автомашины у руководителей отделов, заставив чиновников ездить на автобусах.
К сожалению, из этого так ничего и не вышло. А запланированное обновление 135 автобусов выполнено лишь на 14 %.
Нурлан Сауранбаев: «В прошлом году было обновлено всего 10 автобусов в Шымкенте. Когда они обращались в банки с контрактами на получения ссуды, первое на что обращал банк внимание — это отдельная графа — акимат Шымкента в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке. И по этой причине никто толком и не смог получить ссуды. Поэтому хотел предложить внести небольшие изменения в контракт…»
В 2018 году транспортные компании Шымкента получат изменения в договорах. Новый глава Шымкента — Нурлан Сауранбаев дает обещание усилить контроль за работой общественного транспорта. Впрочем, подобные попытки навести порядок делали и все предыдущие акимы.
А по факту изменения можно пересчитать по пальцам.
Бахром Абдуллаев
Источник https://otyrar.kz/2017/12/ataka-chinovnikov-shymkenta-na-obshhestvennyj-transport-s-treskom-provalilas/
Комментарии, по рейтингу, по дате
"заместитель руководителя отдела АД" - какое название такой и транспорт...
Цитата: GoodZone от 09.01.2018 15:55:00
На улице +6, о каком зимнем топливе речь?
"заместитель руководителя отдела АД" - какое название такой и транспорт...
На улице +6, о каком зимнем топливе речь?
"заместитель руководителя отдела АД" - какое название такой и транспорт...
Автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Вы это, дядя, слова-то из контекста не вырывайте.
Любитель ММА 09.01.2018 в 16:42:28 # 653954
MишаМашкевич 09.01.2018 в 16:53:40 # 653958