Новый подземный переход по ул. Рыскулова

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danilov 10 Января 2018 в 19:18:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: 332-712 от 10.01.2018 19:34:39чтоб в темноте не ссали
млять, а сразу нельзя было сделать освещение?
млять, а сразу нельзя было сделать освещение?
Цитата: Шекспир от 10.01.2018 23:07:50
я бы сказал правду! но теперь когда говоришь правду о правительстве это срок!!! так что вы сами знаете!!!
я бы сказал правду! но теперь когда говоришь правду о правительстве это срок!!! так что вы сами знаете!!!
а ты завуалируй. скажи про детский сад
Sr. Leonsio 11.01.2018 в 00:19:12 # 654307
В зоне Самал базара каждые 20-40 метров надземные пешеходы. Обычные, с официальными знаками.
Тогда ещё как минимум два надо строить.
А так чущь получается.