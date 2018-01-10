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Шымкент
Новый подземный переход по ул. Рыскулова
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danilov 10 Января 2018 в 19:18:35
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  332-712 10.01.2018 в 19:34:39   # 654227
млять, а сразу нельзя было сделать освещение?
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  arhar 10.01.2018 в 19:36:01   # 654229
Цитата: 332-712 от 10.01.2018 19:34:39
млять, а сразу нельзя было сделать освещение?
чтоб в темноте не ссали
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  Texacian 10.01.2018 в 20:36:15   # 654245
Еще около месяца выходит света там не будет, ну ладно дней 10-15
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  шымкент 10.01.2018 в 21:02:33   # 654255
Да сразу на капитальный ремонт выделите 50 мл. И следом на текущий ремонт 25 мл.
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  Шекспир 10.01.2018 в 23:07:50   # 654290
я бы сказал правду! но теперь когда говоришь правду о правительстве это срок!!! так что вы сами знаете!!!
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  arhar 10.01.2018 в 23:22:54   # 654294
Цитата: Шекспир от 10.01.2018 23:07:50
я бы сказал правду! но теперь когда говоришь правду о правительстве это срок!!! так что вы сами знаете!!!

а ты завуалируй. скажи про детский сад
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  Sr. Leonsio 11.01.2018 в 00:19:12   # 654307
TVK, а можно как то звук нормально отрегулировать в своих репортажах, а то такое ощущение, что нам в сыром виде материал выкладывают. Прям так и хочется иногда музыку и звук поверх доналожить. Куда смотрит звукорежисер?
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  Маке0912 11.01.2018 в 00:56:12   # 654311
А что толку с этого перехода ?
В зоне Самал базара каждые 20-40 метров надземные пешеходы. Обычные, с официальными знаками.
Тогда ещё как минимум два надо строить.
А так чущь получается.

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