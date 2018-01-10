Офицер полиции задействован в смертельном ДТП в Шымкенте

Думал, что имановская эпоха прокурорского бездействия прошла, оказывается, началась другая эпоха? Прокуроры, дайте информацию народу. Мы хотим знать, что происходит в нашем городе? Что там с Мустафаевым - защитником насильников? Или ждете, когда мы к вам однажды на прием придем большой толпой и сделаем народный спрос?