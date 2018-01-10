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Шымкент
Офицер полиции задействован в смертельном ДТП в Шымкенте
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danilov 10 Января 2018 в 19:20:48
В столкновении двух машин на перекрестке погиб один человек. По рассказам очевидцев, предположительный виновник аварии, офицер, сбежал с места происшествия на своем авто. Cпустя некоторое время он вернулся, но уже на другой машине. К этому времени один из пострадавших умер от полученных травм.





На месте трагедии выяснилось, что беглый лихач является следователем аль-Фарабийского РОВД.

ДВД ЮКО пока официально не прокомментировало инцидент.

Это не первое смертельное ДТП в Шымкенте с участием полицейского. Несколько месяцев назад виновником ДТП стал начальник отдела дознания Сайрамского РУВД Жандос Оразалиев — член известного клана Оразалиевых.

https://365info.kz/2018/01/ofitser-politsii-zadejstvovan-v-smertelnom-dtp-v-shymkente/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 10.01.2018 в 19:30:17   # 654222
надо теперь строго, нахмурив брови, пожурить этого полицая и отпустить "в целях воспитания лица и уважения правопорядка"...
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  kanat7782 10.01.2018 в 19:42:46   # 654231
Рафик нифчем не уиновен!
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  НурболаТТ 10.01.2018 в 21:42:46   # 654259
С этим понятно, убежал, прибежал, жвачку зажевал... Понесет ответственность или нет - неизвестно.
А что там с "дунканом" из клана Оразалиевых, которых "заряженный" ехал? ДВД молчит. Никакой информации нет. Авторитет и репутация падает. Прокуроры молчат. Или менты ответственности не несут? Или ждут народного гнева? Забыли, что однажды их действия довели народ до бунта? Или подставляют Президента и хотят повторения ситуаций?
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  НурболаТТ 10.01.2018 в 21:47:07   # 654260
Думал, что имановская эпоха прокурорского бездействия прошла, оказывается, началась другая эпоха? Прокуроры, дайте информацию народу. Мы хотим знать, что происходит в нашем городе? Что там с Мустафаевым - защитником насильников? Или ждете, когда мы к вам однажды на прием придем большой толпой и сделаем народный спрос?
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  arhar 10.01.2018 в 22:04:07   # 654263
задействован?
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  Dior 10.01.2018 в 22:24:21   # 654275
Сука их в школе МВД учат убегать с места преступления?
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  звукач 10.01.2018 в 22:30:00   # 654278
Цитата: НурболаТТ от 10.01.2018 21:47:07
Думал, что имановская эпоха прокурорского бездействия прошла, оказывается, началась другая эпоха? Прокуроры, дайте информацию народу. Мы хотим знать, что происходит в нашем городе? Что там с Мустафаевым - защитником насильников? Или ждете, когда мы к вам однажды на прием придем большой толпой и сделаем народный спрос?
Не придем толпой...за несанкционированый митинг турма будет...За неподчинение разойтись опять турма,за массовые беспорядки много турма,и еще последствия будут боюсь,народный гнев подогретый алкоголем и трибунными ораторами быстро перерастет в бунт и скорее всего с национальными погромами....а там сами понимаете будет уже жестоко подавлен ВВ МВД вплоть до открытия огня и введения комендатского часа.... как такая перспектива? Пока руководящий аппарат не будет на корню заменен, пока у власти кучка людей повязаных родственными узами,,, Пока действующий президент или будущий не ужесточит наказание и неотвратимость оного,никакие народные митинги не будут действенными... да где то сделают послабление,накажут пару чиновников показательно что бы успокоить народ и все.... дальше поезд пошел по накатанным рельсам к обрыву....
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