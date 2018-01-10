Офицер полиции задействован в смертельном ДТП в Шымкенте

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danilov 10 Января 2018 в 19:20:48
На месте трагедии выяснилось, что беглый лихач является следователем аль-Фарабийского РОВД.
ДВД ЮКО пока официально не прокомментировало инцидент.
Это не первое смертельное ДТП в Шымкенте с участием полицейского. Несколько месяцев назад виновником ДТП стал начальник отдела дознания Сайрамского РУВД Жандос Оразалиев — член известного клана Оразалиевых.
https://365info.kz/2018/01/ofitser-politsii-zadejstvovan-v-smertelnom-dtp-v-shymkente/
Комментарии, по рейтингу, по дате
А что там с "дунканом" из клана Оразалиевых, которых "заряженный" ехал? ДВД молчит. Никакой информации нет. Авторитет и репутация падает. Прокуроры молчат. Или менты ответственности не несут? Или ждут народного гнева? Забыли, что однажды их действия довели народ до бунта? Или подставляют Президента и хотят повторения ситуаций?
Цитата: НурболаТТ от 10.01.2018 21:47:07Не придем толпой...за несанкционированый митинг турма будет...За неподчинение разойтись опять турма,за массовые беспорядки много турма,и еще последствия будут боюсь,народный гнев подогретый алкоголем и трибунными ораторами быстро перерастет в бунт и скорее всего с национальными погромами....а там сами понимаете будет уже жестоко подавлен ВВ МВД вплоть до открытия огня и введения комендатского часа.... как такая перспектива? Пока руководящий аппарат не будет на корню заменен, пока у власти кучка людей повязаных родственными узами,,, Пока действующий президент или будущий не ужесточит наказание и неотвратимость оного,никакие народные митинги не будут действенными... да где то сделают послабление,накажут пару чиновников показательно что бы успокоить народ и все.... дальше поезд пошел по накатанным рельсам к обрыву....
Думал, что имановская эпоха прокурорского бездействия прошла, оказывается, началась другая эпоха? Прокуроры, дайте информацию народу. Мы хотим знать, что происходит в нашем городе? Что там с Мустафаевым - защитником насильников? Или ждете, когда мы к вам однажды на прием придем большой толпой и сделаем народный спрос?
Думал, что имановская эпоха прокурорского бездействия прошла, оказывается, началась другая эпоха? Прокуроры, дайте информацию народу. Мы хотим знать, что происходит в нашем городе? Что там с Мустафаевым - защитником насильников? Или ждете, когда мы к вам однажды на прием придем большой толпой и сделаем народный спрос?