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Шымкент
В Шымкенте возможен снос одного из оптово-розничных рынков
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danilov 12 Января 2018 в 16:15:09
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  Кино 12.01.2018 в 16:22:41   # 654732
Давно пора
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  AdvokatShym 12.01.2018 в 17:03:33   # 654749
Давно пора, там вечно пробки и аварии из-за рынка , груженные машины также создают дополнительный риск нанесения вреда пешезодам или водитедям
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  N@VIGATOR 12.01.2018 в 17:15:51   # 654751
Цитата: AdvokatShym от 12.01.2018 17:03:33
Давно пора, там вечно пробки и аварии из-за рынка , груженные машины также создают дополнительный риск нанесения вреда пешезодам или водитедям

Снос заправки на углу Конаева и Рыскулова и устройство съезда вправо, поможет разгрузить улицу лучше чем снос базара! От сноса базара полос на улице больше не станет.
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  N@VIGATOR 12.01.2018 в 17:28:50   # 654753
Меня терзают смутные сомнения насчёт устройства сквера на месте рынка! Построят какой-нибудь административно-жилой комплекс, со стороны улицы оставят 20-30 соток под зеленые насаждения, фонари, МАФ и нарекут сквером!
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  Рамзес 12.01.2018 в 19:12:24   # 654768
Цитата: N@VIGATOR от 12.01.2018 17:28:50
Меня терзают смутные сомнения насчёт устройства сквера на месте рынка! Построят какой-нибудь административно-жилой комплекс, со стороны улицы оставят 20-30 соток под зеленые насаждения, фонари, МАФ и нарекут сквером!

Ну почему так все печально,вот на Тулпаре очень даже замечательно парк разбили - мне понравилось и гостям.А по поводу базара - там развилка,да и трасса скоростная.
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