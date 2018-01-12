В Шымкенте возможен снос одного из оптово-розничных рынков

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danilov 12 Января 2018 в 16:15:09
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AdvokatShym 12.01.2018 в 17:03:33 # 654749
Цитата: AdvokatShym от 12.01.2018 17:03:33
Давно пора, там вечно пробки и аварии из-за рынка , груженные машины также создают дополнительный риск нанесения вреда пешезодам или водитедям
Давно пора, там вечно пробки и аварии из-за рынка , груженные машины также создают дополнительный риск нанесения вреда пешезодам или водитедям
Снос заправки на углу Конаева и Рыскулова и устройство съезда вправо, поможет разгрузить улицу лучше чем снос базара! От сноса базара полос на улице больше не станет.
Цитата: N@VIGATOR от 12.01.2018 17:28:50
Меня терзают смутные сомнения насчёт устройства сквера на месте рынка! Построят какой-нибудь административно-жилой комплекс, со стороны улицы оставят 20-30 соток под зеленые насаждения, фонари, МАФ и нарекут сквером!
Меня терзают смутные сомнения насчёт устройства сквера на месте рынка! Построят какой-нибудь административно-жилой комплекс, со стороны улицы оставят 20-30 соток под зеленые насаждения, фонари, МАФ и нарекут сквером!
Ну почему так все печально,вот на Тулпаре очень даже замечательно парк разбили - мне понравилось и гостям.А по поводу базара - там развилка,да и трасса скоростная.